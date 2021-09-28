«Управление по мониторингу» создают в Петербурге для борьбы с хаотичной парковкой во дворах

Контролировать парковку во дворах будет новая структура Смольного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая контролирующая структура создана властями Петербурга. Казенное учреждение «Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства» будет подчиняться Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и обеспечивать контроль тех самых объектов и, в частности, бороться с хаотичной парковкой машин во дворах.

- Друзья, у меня отличные новости! Скоро мы наконец-то сможем в полную силу запустить работу по контролю за парковкой машин во дворах. Для этого мы создаем учреждение – «Управление по мониторингу». Сейчас мы уже получили почти все необходимые согласования для начала его работы, ждем только решение коллег из Комитета по транспорту, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава ГАТИ Олег Зотов. - Когда учреждение заработает, мы сможем закупить необходимое количество машин с программно-аппаратными комплексами автоматической фиксации нарушений, а также нанять специалистов.

Другими словами, с появлением «Управления по мониторингу» ГАТИ сможет запустить такие же автомобили-парконы, как те, что сейчас в автоматическом режиме контролируют парковку на улицах Петербурга.

- Проблема неправильной парковки машин есть во многих дворах – где-то массово оставляют машины на газоне, где-то постоянно перегораживаются проезды к контейнерным площадкам и входам в парадные. Мы формируем маршруты движения нашей машины так, чтобы в них входили, в первую очередь, самые проблемные адреса, - отметил глава ГАТИ и пообещал охватить проверками как можно больше дворов.

Владельцы машин-нарушителей будут получать штраф в три тысячи рублей, также как и их «коллеги» на улице.

Напомним, что ранее в Петербурге запустили онлайн-сервис, где каждый может пожаловаться на неправильную парковку. Данные с него станут основой для мониторинга и разбирательств.