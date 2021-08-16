133 штрафа за парковку на газонах выписали с конца июня в Петербурге

В ГАТИ Петербурга рассказали, как проходит борьба с незаконной парковкой на газонах. Фото: vk.com/gatispb

В Санкт-Петербурге выписали 133 штрафа за неправильную парковку во дворах домов с конца июня 2021 года, когда ввели соответствующие правила. Как передает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), речь именно о вынесенных постановлениях. Нарушителей, понятное дело, в разы больше, но им дают 60 дней на оплату. Пока что казна города пополнилась на 693 тысячи рублей за счет любителей парковаться на газонах.

- Два автомобиля находятся во владении юридических лиц, поэтому каждому из них назначен штраф в 150 тысяч рублей. Для физлиц предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей. Среди нарушителей встречаются и такие, которые используют архивные знаки или даже чужие номерные знаки. Информацию о таких автомобилях мы направляем напрямую в ГИБДД, - сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Добавим, что водители могут отслеживать маршруты инспекторов Смольного с помощью специального сервиса ГАТИ.