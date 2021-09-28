«Мне их понятия не нужны»: Мусульманка, муж которой избил врача за ее осмотр, впервые прокомментировала скандал

Женщина не считает нужным объясняться перед обществом Фото: СОЦСЕТИ

История из Нижневартовска, где мужчина-мусульманин избил врача, осмотревшего его жену, обсуждают во всей России. Конфликт между медиком дерматовенерологом нижневартовской клиники Владимиром Жирноклеевом и 29-летним мужем пациентки Бахриддином Азимовым возник из-за того, что медик попросил его супругу показать ему кожу. Стандартная процедура, затем будничная фраза: "Все хорошо, кожа красивая". Но у самой 30-летняя Нилуфар, которая кстати работает медсестрой, осмотр у медика и его комплимент вызвал слезы, а у ее мужа - агрессию. Бахриддин жестко избил медика и теперь находится под домашним арестом. Однако его семья виновным его не считает. Все это время молчание сохраняла и сама Нилуфар.

Однако «КП» удалось дозвониться до виновницы скандала. Как выяснилось, сама она в поступке мужа не раскаивается. Более того, угрожает корреспондентам.

Врач был избит за осмотр Фото: СОЦСЕТИ

- Я не даю интервью. Я ничего не боюсь! Я просто не хочу усугублять ситуацию, оправдываться тоже не собираюсь, - заявила «КП» Нилуфар.

- Вам врач что-то плохое сказал?

- Вы - журналист, как этот врач. Я вот не хочу, а вы говорите – «надо»!

- А что вам врач такого сказал?

- Ничего не сказал. Не публикуйте мою личность. Зачем вы мне портите жизнь? Мне не нужна ваша помощь.

- Общество считает, что ваш супруг неправильно поступил.

- У него будет суд. И все будет по закону. Кто прав, а кто не прав, не имеет значения. Никто вас журналистов не просил вот так нас выставлять на посмешище. У меня нет никакого желания говорить про свою жизнь. Пусть все в обществе считают, как считают, я не против.

Женщина сама работает медсестрой Фото: СОЦСЕТИ

- Вы не хотите, чтобы общество вас поняло?

- Мне их понятия не нужны.

- Не думаете, что ваши коллеги станут к вам иначе относиться?

- А мне какая разница, как на меня коллеги будут смотреть. Вот только выставите хоть что-нибудь из моей личности. Это вам просто так не обойдется!

- А что не обойдется?

- Не надо выставлять мою личную жизнь.

- Вы не думаете, что за такое бить врача – это дико?

- Вам какое дело? Вы мне мешаете.

Теперь в деле разбирается СКР Фото: СОЦСЕТИ

- Что вам врач сказал?

- Не могу сказать. Вы такой странный. Вы добиваете человека.

- То есть, вы не считаете, что ваш супруг поступил неправильно?

- Я ничего не считаю. Меня нет.

После этого женщина отключила телефон и удалила свою страницу из соцсети. Сейчас в деле разбирается СКР.

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