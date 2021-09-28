«Передал привет нелегальным мигрантам»: В многоэтажке в Ленобласти неизвестный установил растяжку с проводами и патронами

В Кировске неизвестный шутник установил растяжку на входную дверь в одну из квартир многоэтажки. Фото: СОЦСЕТИ

В многоэтажном доме №8 на Ладожской улице в Кировске неизвестный установил растяжку с проводами и патронами. На место оперативно прибыли спецслужбы: полиция, взрывотехники ОМОН и спасатели МЧС. Жителей парадной срочно эвакуировали. Людям предложили на время обосноваться в школе, погреться и поесть. К счастью, все закончилось благополучно – устройство оказалось чьей-то злой шуткой, взрывчатых веществ там не обнаружили.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли указанный предмет для исследования. Предварительным осмотром установлено, что предмет опасности не представляет. По данному факту полиция проводит проверку, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Местных жителей на время эвакуировали. Им предложили погреться в школе неподалеку. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» связалась с жителями несчастной парадной. Люди рассказали, что квартира на четвертом этаже, на двери которой установили растяжку, не первый год пугает их. По словам местных жителей, квартира принадлежит двум взрослым братьям из неблагополучной семьи.

Жильцы парадной не первый год страдают от токсикомана, придумывающего опасные шутки. Фото: СОЦСЕТИ

- Один из них бывший наркоман, но справился с зависимостью, начал работать. Скончался в начале лета 2021 года. Квартира пустовала недолгое время. Жена погибшего пустила в квартиру за деньги уроженцев Узбекистана. Они жили там нелегально, минимум троих мы видели. Шумели, мешали спать постоянно. Соседи все были в шоке. Младший брат прознал про эту схему и, видимо, разозлился, захотел сам там жить. У него-то ключей не было, он токсикоман, состоит на учете в ПНД. Уже как-то пытался подорвать наш подъезд миной времен Великой Отечественной войны… Предполагаем, что вот этот человек и сделал сейчас растяжку на двери. Передал привет нелегальным мигрантам и жене брата, в общем, - рассказали «КП-Петербург» жильцы парадной на правах анонимности.

Информацию о проблемной квартире донесли до участкового. Личность злоумышленника устанавливают.