47 депутатов пришли на первое заседание Заксобрания Петербурга нового созыва

Новый состав депутатов собрался на первое заседание в Мариинском дворце. Фото: Артем КИЛЬКИН

На первое заседание Законодательного собрания Петербурга нового созыва пришли 47 из 50 избранных депутатов. Накануне парламентариям в торжественной обстановке выдавали мандаты, но тогда их было 48. Причины отсутствия троих депутатов неизвестны.

- Первое заседание открыл и ведет старейший депутат ЗакСа Борис Зверев: « Уважаемые депутаты, доброе утро! Зарегистрировались 47 депутатов. По уставу Санкт-Петербурга, объявляю первое заседание ЗакСа седьмого созыва открытым», - сообщает из Мариинского дворца корреспондент «КП-Петербург».

После торжественного открытия прозвучал гимн города, далее была зачитана приветственная телеграмма от спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, пожелавшей «успехов в начинаниях на благо отечества».

Среди депутатов есть известные люди и бывшие чиновники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выступил в парламенте и губернатор Северной столицы.

- Поздравляю с избранием. Петербург всегда славился разнообразием политических предпочтений. В ближайшие пять лет в парламенте будет работать шесть партий. Правительство уважает решение избирателей, - отметил Александр Беглов. -Город ждет свежих идей. Убежден, вы сможете сохранить деловой настрой и преемственность в работе. У нас общая цель – повышение качества жизни в городе. Будем работать слаженно, как одна команда. Продолжим стоить город комфортно, умно, социально и открыто.

На первое заседание пришли 47 депутатов из 50. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два вице-губернатора, почетный строитель и врач: Кто стал новыми депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Парламент Северной столицы обновился наполовину (подробности)