Погода на октябрь 2021 в Санкт-Петербурге: Теплое начало месяца и первые ночные заморозки

Погода в октябре 2021 года в Петербурге будет теплой, но с ночными заморозками Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй осенний месяц в Санкт-Петербурге уже на подходе. Сентябрь не порадовал горожан хорошей погодой. Было очень холодно, а еле теплое бабье лето подоспело лишь к концу. Погода на октябрь 2021 в Санкт-Петербурге обещает быть лучше. Начнется месяц тепло и сухо, но постепенно все сменится дождями и сильным ветром.

- Прогнозируется, что антициклон, обосновавшийся над северо-востоком, будет определять погодные условия всю первую декаду месяца, что обусловит повышенную относительно нормы повторяемость дней с малооблачной, сухой, умеренно тёплой погодой. Но антициклональные погодные условия отличаются большим суточным ходом температуры воздуха, поэтому нужно быть готовыми к значительному ночному похолоданию и «бодрящим» температурам в утренние часы, - рассказала "КП-Петербург" руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Вторая половина октября атлантические циклоны расширят свое присутствие над городом, из-за чего погода станет более облачной, дождливой и ветреной.

В течение месяца температура воздуха будет постоянно понижаться от плюс 9-14 градусов в первой декаде октября, до плюс 3-8 градусов к третьей декаде. Ночью же будет холодать от плюс 3-8 градусов, до нуля-плюс 5 градусов к концу месяцы. Порой ночью в Петербурге уже будут и заморозки до минус 3 градусов.

Однако, в целом, средняя месячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы, которая составляет 5,7 градусов тепла. Дождей ожидается ниже нормы. Обычно за октябрь выпадает около 67 мм осадков.

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