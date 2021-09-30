Как будет работать Исаакиевский собор в день венчания князя Георгия Романова 1 октября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 1 октября состоится по-настоящему королевская свадьба. Впервые за 127 лет в Северной столице, да и в России в целом, пройдет бракосочетание потомка императорского дома Романовых Георгия с его итальянской избранницей Ребеккой Беттарини. Клятву в вечной любви молодожены произнесут в Исаакиевском соборе. "Комсомолка" узнала, как будет работать Исаакиевский собор в день венчания князя Георгия Романова 1 октября 2021 года.

- Для посетителей Исаакиевский собор будет закрыт до 15:00 часов, а колоннада откроется с 14:00 часов, - рассказали изданию в пресс-службе музея.

До этого времени собор будет закрыт в связи с торжественным мероприятием. В храме-музее также добавили, что они к самой свадьбе никак не готовятся.

Свадьба потомка императоров состоится в России впервые за 127 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

- Венчание проводят священнослужители. А мы предоставляем собор. Наша задача здесь - открыть музей и зажечь свет. Разумеется, охрана и смотрители собора будут следить за порядком, но не более, - отметили в Исаакие.

Венчания и богослужения для Исаакиевского собора не вновь, так как они часто проходят в стенах храма. Однако такого события в действительности не было давно.

Как стало известно "КП", венчание императорских особ начнется в 12:00 часов 1 октября.

Напомним, что праздничных застолий в честь свадьбы будет три. Первое состоится во Владимирском дворце, бывшей резиденции великого князя Владимира Александровича. Второе мероприятие примет Этнографический музей – здесь в аванзале пройдет так называемый «вэлком-фуршет», а в Мраморном зале, посвященном памяти императора Александра III – «гала-ужин».

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