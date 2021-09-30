Абсолютно новыйVolkswagen Taos —сравнения неуместны

Фото: Фольксваген Центры ВАГНЕР.

Вопрос выбора нового автомобиля в России традиционно подчиняется логике практичности. Взглянув на городской поток, можно предположить, что эмоциям отводится не главная роль. Особенно, если исходить из традиционных маркеров: ярких цветов, агрессивного обвеса, резины с профилем как у школьной тетради и форсированного двигателя с соответствующим звуком. Но это не то, что действительно нужно, когда вы покупаете автомобиль для жизни. То есть, в подавляющем большинстве случаев.

В 2021 г. Volkswagen представил на российском рынке новый Volkswagen Taos, который доступен для тест-драйвов в Фольксваген Центрах ВАГНЕР: Пулково (ул. Стартовая, 5А), Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Таллинский (Таллинское ш., 157А). Модель является европейским подходом к вопросу самовыражения владельца: удобство повседневного передвижения (в том числе, по дорогам разного качества),подтвержденная практичность и, конечно, самодостаточный и яркий интерьер и экстерьер.

Новый Volkswagen Taos, будучи начальным кроссовером в линейке, вживую выглядит большим автомобилем. Таковым он является и внутри, включая салон и багажник. За это можно сказать спасибо общей платформе с Volkswagen Tiguan — разница в колесной базе всего 5 см. При этом почти полный паритет по ширине: разница 2 мм, да и то в пользу Volkswagen Taos. Автомобиль не из тех, что станет мал после пополнения в семье или наметившихся логистических задач.

Дополнительные экстерьерные решения, включая крупные формы переднего и заднего бампера, окончательно формируют восприятие автомобиля, как массивного. При этом Volkswagen Taos легче Volkswagen Tiguan почти на 150 кг (точная разница зависит от комплектации). И это только добавляет очков в топливной эффективности.

Еще один «разрыв шаблона», теперь уже аудиальный, это шумоизоляция. Ее уровень намекает, что если вы воспринимали Volkswagen Taos, как «младшенького» со всеми вытекающими, то вы ошибались. Равно как и светодиодные фары — далеко не все модели в этом ценовом сегменте предлагаются с таким базовым оснащением.

Внедорожные качества совершенно не в статусе урезанных. И здесь уделено особое внимание индивидуальному стилю вождения. На полноприводных версиях целых семь (!) режимов движения, среди которых «Снег», «Бездорожье» и даже индивидуальный внедорожный. Volkswagen Taos предлагает вам выехать за рамки в прямом смысле этого слова.

Не забудем про простор на задних сиденьях, более чем комфортное боковое расстояние между водителем и пассажиром и очень разумный подход к материалам. Все, чего касается рука водителя или пассажира, тактильно приятно. От кожаного руля с подогревом в базе до органов управления мультимедиа и климатом. Поверхности, контакт с которыми исключительно визуальный, выполнены из более простых материалов. Но и здесь наглядное впечатление формирует цифровая приборная панель и планшетных размеров экран медиасистемы.

Таким образом,Volkswagen Taos является полноценным ответом на вопрос покупки повседневного, но яркого внутри и снаружи автомобиля. По этой причине сравнение моделей кроссоверов Volkswagen в формальной логике «старший-младший» в данном случае не может являться критерием выбора. Эксплуатация Volkswagen Taos просто не позволит ощутить себя в упрощенной версии кроссовера побольше и подороже. Модель изначально решает свою задачу. И решает ее великолепно, как другие не могут.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).

Телефон: +7 812 331 99 94.

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