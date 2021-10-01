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Происшествия1 октября 2021 11:15

Убил ее, обнял и застрелился сам: СК возбудил дело о гибели семейной пары в Ленобласти

Тела мужа и жены с огнестрельными ранениями нашли в их доме в деревне Реполка
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Тела мужа и жены нашли в их доме в деревне Реполка. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Тела мужа и жены нашли в их доме в деревне Реполка. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел семейной пары в деревне Реполка Волосовского района. Трупы с огнестрельными ранениями нашел родственник погибших.

- 30 сентября 2021 года в одном из домов деревни Реполка обнаружены расположенные в непосредственной близости друг от друга тела супругов: женщины 1971 года рождения и мужчины 1974 года рождения с двумя огнестрельными ранениями. Рядом найдено охотничье ружье, принадлежащее погибшему мужчине, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. - По предварительным данным, указанные огнестрельные ранения причинены самим потерпевшим.

На месте трагедии работают следователи. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

На месте трагедии работают следователи. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО.

Известно, что перед трагедией в доме употребляли спиртное - следователи нашли на месте ЧП остатки застолья. Вероятно, причиной драмы могла стать семейная ссора, вызванная алкоголем.

По предварительной версии, муж выстрели жене в спину, а потом, поняв что натворил, лег рядом с ней и, направив ствол ружья себе в грудь, нажал на спусковой крючок.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная бригада, руководство следственного отдела по Волосовскому району Ленобласти, эксперты-криминалисты и полиция.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц».

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ