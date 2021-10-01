Фото свадьбы Романовых в Санкт-Петербурге: в Исаакиевском соборе началась церемония венчания

На свадьбу Романовых в Исаакиевский собор съезжаются гости.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
1 октября в Исаакиевском соборе Северной столицы началась торжественная церемония венчания князя Георгия Романова с его невестой Ребеккой Беттарини. На мероприятие съехались десятки важных гостей. «Комсомольская правда» показывает фото свадьбы Романовых в Санкт-Петербурге.
- В Исаакиевский собор съехались приглашенные. Есть среди них известные люди, в частности адвокат Павел Астахов с супругой. Много иностранных участников церемонии. Двери в собор закрыли, венчание будет проводить патриарх Кирилл, - сообщают корреспонденты «КП-Петербург».
Гости в ожидании новобрачных.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Напомним, что по случаю мероприятия, Исаакиевский собор будет закрыт для посещения до 15:00. Попасть на колоннаду собора можно будет с двух часов дня.
Среди гостей присутствуют представители королевских домов Европы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На венчание приехал адвокат Павел Астахов с женой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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