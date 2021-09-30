«Спасибо вам»: на сцене БКЗ звезды шоу-бизнеса выступили для врачей

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел масштабный концерт «Спасибо вам» во славу врачей

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел масштабный концерт «Спасибо вам» во славу врачей, которые на протяжении долгого периода ведут борьбу с пандемией. Правительство Петербурга, в лице губернатора Александра Беглова и спикера Закса Вячеслава Макарова поздравили медиков и наградили их памятными медалями и почетными грамотами.

Десант московских знаменитостей специально высадился в Петербурге, чтобы поздравить медиков Северной столицы. Ведущей концерта «Спасибо Вам!» стала звезда театра и кино Аглая Шиловская, а на сцене блистали Илья Резник, певица Зара, Лариса Долина и другие.

Приехал и латвийский певец Интарс Бусулис – он решил исполнить хит Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника «Начнем сначала». «Я не знаю, как вас благодарить за то, что вы делаете. Я сам болел, видел, как это происходит в больнице, и просто хочу сказать спасибо», - сказал звезда шоу «Голос».

Премьерой отметились певица Зара, которая вместе с солистом молодых оперных певцов Мариинского театра Григорием Чернецовым исполнила проникновенную композицию «Я не могу без тебя жить». Зара призналась, что восхищается тем, что делают медики, и желает им не забывать о себе и беречь здоровье.

Вечер премьер продолжился неожиданным выступлением лауреата международных конкурсов Алексея Шагаева, который неожиданно сменил вектор карьеры и записал модную нынче хип-хоп композицию с элементами танцевальной музыки. В скором времени она зазвучит в молодежных чартах.

В финале концерта все звезды вышли на сцену для того, чтобы исполнить «Посвящение докторам», которые так много сделали и продолжают делать для здоровья петербуржцев.