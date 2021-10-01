В Дом Зингера вернется городской книжный магазин вместо коммерческого

В Дом Зингера вместо коммерческого книжного магазина придет городской, подконтрольный Смольному. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга официально объявили о возвращении городского книжного магазина в Дом Зингера. Новостью поделился вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Лавку, подконтрольную Смольному, выселили из исторического здания в далеком 1999 году. По версии властей, это сделали незаконно, под предлогом ремонта. После этого в Дом Зингера въехал коммерческий магазин. Собственник здания попросил предпринимателей на выход в сентябре 2021 года. Предлог - желание получить гораздо больше денег за аренду.

- После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам. Сегодня город и нынешний владелец помещений восстанавливают историческую справедливость, - пишет Пиотровский.

Смольный ждет, что скажет Арбитражный суд насчет легитимности нынешнего договора об аренде. Владелец помещений сетует, что коммерческий книжный магазин платит почти в 1,5 раза меньше рыночной цены, доходящей до 12 млн рублей. Тем временем власти подумывают о создании единого книготоргового объединения в Петербурге.

- Будем ориентироваться на поддержку качественной и, прежде всего, петербургской литературы. Возможно, в это объединение войдет и созданная городскими писательскими союзами «Книжная лавка писателей», также в свое время вернувшаяся в историческое помещение на Невском проспекте, 66, - высказал мнение вице-губернатор.

Книжных коммерсантов, выселяемых из Дома Зингера, в беде не бросят – Смольный обещает помочь найти для них другое помещение и сохранить весь штат работников, куда входит около 150 человек.