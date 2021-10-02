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Общество2 октября 2021 1:07

«Надеюсь, Господь вас вразумит»: Студента СПбГУ не приняли в фольклорный ансамбль из-за того, что он - открытый гей

Оскорбленный магистрант пытается вразумить коллег, что другая ориентация не влияет на качество звука
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студент СПбГУ пожаловался на фольклорный ансамбль вуза, куда его не приняли из-за того, что он является геем. Фото: СОЦСЕТИ

Студент СПбГУ пожаловался на фольклорный ансамбль вуза, куда его не приняли из-за того, что он является геем. Фото: СОЦСЕТИ

Магистрант из СПбГУ Максим Дрожжин пожаловался в соцсетях, что его не приняли в фольклорный ансамбль вуза из-за того, что он является открытым геем. По словам студента, ему отказали в грубой письменной форме. Как рассказывает Максим, в первый день его радушно приняли, он успел познакомиться с творческим коллективом и не мог нарадоваться. А вот на следующие сутки руководитель ансамбля написала юному коллеге следующее сообщение:

- Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в «Фейсбуке». Надеюсь, что мне больше не придется узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить, - цитирует студент главу ансамбля Екатерину Головкину.

Молодой человек посвятил вокалу и фольклору всю сознательную жизнь. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек посвятил вокалу и фольклору всю сознательную жизнь. Фото: СОЦСЕТИ

Студент недоумевает по поводу жесткого решения руководителя коллектива и смеется над грубостью тех, кто считает, что ориентация влияет на качество звука. В разговоре с «КП-Петербург» Максим сообщил, что намерен добиваться справедливости через СМИ и комитет по этике. Один из участников ансамбля выразил сочувствие студенту, но посоветовал ему обратить внимание на другие вокальные коллективы в СПбГУ.

- Все мы с детства знаем, что всякая музыкальная группа, как правило, наряду с собственно музыкой транслирует некие идеи и моральные установки. Несоответствие им - совершенно обычная ситуация, - аргументирует участник ансамбля.

В творчестве Максим примеряет разные образы, которые могут шокировать неподготовленного человека. Фото: СОЦСЕТИ

В творчестве Максим примеряет разные образы, которые могут шокировать неподготовленного человека. Фото: СОЦСЕТИ

Магистрант подытоживает, что не собирается отступать, поскольку всем сердцем любит фольклор и разбирается в нем. В ансамбле с «КП-Петербург» отказались беседовать по поводу ситуации. Редакция направила запрос в пресс-службу СПбГУ с просьбой назвать официальную причину отказа студенту. На момент публикации ответа не последовало.

Судя по соцсетям Максима, он давно открыто делится с миром чувствами и не стесняется ориентации. Например, в начале сентября молодой человек рассказал подписчикам... о расставании с парнем, которого сильно любил.

- У меня не переставая текли слезы. Я рыдал и говорил про то, что С… меня предал, – пишет новоиспеченный магистрант СПбГУ. – Прохожие, в основном мужчины восточной внешности, смотрели на меня с ухмылкой и ожесточением. Как же я рисковал в тот момент! Мужчина, заплакавший в общественном месте! Мне стало легче. Я никогда не позволял себе слез. Никогда.

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