Спортсмен, красавец, умник: Что известно о студенте, который убил мать и трехлетнюю сестру в Ленобласти

21-летний студент петербургского вуза задержан после кровавой драмы в Буграх. Фото: СОЦСЕТИ

Студент Горного университета оказался тем 21-летним парнем, которого задержали в Буграх по подозрению в убийстве матери и 3-летней сводной сестры. По версии следствия, молодой человек нанес родным несколько ударов ножом и находился в квартире, когда на вызов отчима примчалась полиция.

- 2 октября около 15:00 в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в квартире дома 5 по улице Шекспира поселка Бугры мужчина нанес ножевые ранения женщине и ее несовершеннолетнему ребенку. На месте было обнаружено тело 3-летней девочки и ее 46-летней матери. В квартире по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний сын женщины от первого брака, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На вызов также примчались медики, но спасти раненную они не смогли. По версии следствия, молодой человек расправился со сводной сестрой пока мать и отчим были в магазине, а потом напал на них по возвращении.

По предварительным данным, в руках следствия оказался Владислав Т., студент Горного института, отличник, член футбольной команды вуза, а также любитель компьютерных игр - «уважаемый игрок» в одном из сообществ в соцсетях.

Сейчас парень задержан, с ним работают следователи, которые выясняют мотивы жестокой расправы с родными. Студенту грозит от 8 до 20 лет за двойное убийство.