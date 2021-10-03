«Не могу утопить своих демонов»: Друзья рассказали, что происходило в жизни студента, убившего мать и трехлетнюю сестру

Женщину убил сын Фото: СОЦСЕТИ

Убийство 46-летней матери и трехлетней сестры 20-летним студентом Горного университета в поселке Бугры на улице Шекспира несколько озадачило следователей. Трагедия произошла накануне, когда мать Владислава Любовь вместе со своим мужем (отчим) поехали в магазин и оставили младшую дочку со старшим сыном, который пришел к ним погостить. Когда пара вернулась обратно, Любовь первой поднялась домой и застала Владислава в неадекватном состоянии. Парень жестоко изрезал ножом свою сестренку и набросился на мать. Женщина получила множественные ножевые ранения. Отчим смог обезвредить пасынка, а услышавшие крик о помощи прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Но спасти Любовь так и не удалось. "КП" узнала, что предшествовало двойному убийству.

ХВАЛИЛА СЫНА ЗА ДЕНЬ ДО УБИЙСТВА

- Мы все в шоке, если честно, - призналась "КП-Петербург" близкая подруга семьи Ирина (имя изменено - прим.ред.). - Это была очень хорошая семья. У нее хорошая работа - госслужба, муж тоже прекрасно зарабатывал. Все абсолютно приличные. Никаких скандалов в семье никогда не было. Можно сказать, что их семья в буквальном смысле была образцом.

Ссор с сыном у женщины не было Фото: СОЦСЕТИ

Владислав, как рассказывают друзья семьи, был тихим и спокойным ребенком. Отлично учился в школе, делал успехи в университете. Не курил и не пил, даже не матерился. Свободное время тратил на работу - был доставщиком фастфуда. С друзьями никогда не гулял, проводил время в Интернете - увлекался игрой Counter-Strike, был почетным игроком. В Интернете почти не ссорился, часто комментировал жалобы на курьеров, объясняя, что им в работе тоже не просто. Увлекался научными загадками, планировал работать металлургом.

- Мы говорили с Любовью за день до трагедии, - продолжает подруга семьи. - Она на сына не жаловалась. Наоборот - хвалила, что хорошо стал зарабатывать. Даже сам себе мог позволить деликатесы. Например, рассказывала, что он любит морепродукты и теперь покупает их столько, сколько хочет - наслаждается. Вообще никаких плохих отзывов в его сторону не было. Его в семье не напрягали. Он хотел жить самостоятельно, и у него было отдельное жилье. Странностей никаких у него никогда не было.

Парень учился на металлурга Фото: СОЦСЕТИ

"ОН ЛЮБИЛ СВОЮ СЕСТРЕНКУ"

В день трагедии, по словам друзей, никаких ссор в семье не было. Об этом рассказал муж убитой в беседе со знакомыми.

- Нервных срывов у парня не было, - поясняет Ирина. - Сестра была маленькая, ее уже оставляли с ним. К случившемуся не было предпосылок. Потому что Владик сестру очень любил и маму тоже, не ревновал никогда. Да и сама мама очень любила детей. Говорила, как у нее все хорошо, спокойно. Сейчас все задаются вопросом, может, мы что-то пропустили? Потому что случившееся невозможно представить. Все было настолько хорошо у них в семье, что сама Любовь говорила, что пребывает в семейном счастье. Она была открытым человеком. И если бы что-то было не так, она бы высказалась.

Сам парень на допросе тоже не может объяснить, что побудило его на убийство. На своей странице в соцсети он оставил лишь одну запись: "Не могу утопить своих демонов, они умеют плавать".

Сама Любовь незадолго до убийства хвалила своего сына Фото: СОЦСЕТИ

- Никто не может понять, что с ним случилось. Умный мальчик, который жил в любви, - продолжают друзья семьи. - Надеемся, что психиатрическая экспертиза все объяснит.

Сам же супруг Любови тоже в полном шоке от произошедшего. Никаких версий того, что могло произойти, он выдвинуть не может.

- Мне нечего вам сказать, версий нет, никаких ссор, никаких странностей у него не было, - сухо объяснил "КП-Петербург" супруг убитой.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Если экспертиза признает его вменяемым, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что похожий случай ранее уже был, когда сын экс-голкипера СКА Максима Соколова жестоко изрезал ножом свою мать и пытался убить младшего брата, но тот смог вырваться и убежать. Позже парень так и не смог пояснить, что с ним произошло. Экспертиза признала его невменяемым на момент убийства. Его отправили на лечение в больницу.

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