«Вычислили по следам крови»: «КП» узнала, как установили, кто из сыновей экс-вратаря СКА Соколова на самом деле убил мать

Убийство 45-летней жены экс-вратаря СКА Максима Соколова казалось одним из самых запутанных уголовных дел. Ирина в момент кровавой бойни была одна с двумя сыновьями 15-летним Антоном (имя изменено - прим.ред.) и 18-летним Максимом в загородном доме в коттеджном поселке Романовка. Драма разыгралась днем. Супругу известного хоккеиста жестоко изрезали. На ее теле позже нашли 30 ударов ножом. В полицию позвонил сосед семейства, к которому в крови прибежал младший из сыновей. Парень кричал, что его брат сошел с ума и убил мать. Правда, когда полицейские приехали, обнаружили Максима без сознания. Как и мать, он был весь изрезан.

Мать в последнее время воспитывала детей однаФото: СОЦСЕТИ

ВСЕ БЫЛО НЕ В ПОЛЬЗУ МЛАДШЕГО БРАТА

Старшего брата госпитализировали в больницу. Максим был в коме. Младшего же брата доставили на допрос. Антон рассказал следователям, что старший брат убил мать, а потом с ножом пришел к нему. Младший кричал: "Ты что делаешь? Я же тебя люблю!". Но брат не слушал. Правда, младший часто путался в показания, поэтому следователи не стали исключать его причастность к преступлению. И даже допросили как несовершеннолетнего подозреваемого. Кто из братьев убил мать, было неизвестно.

Максим Соколов со своей женой Фото: кадр из фильма "Звезды петербургского хоккея"

Друзья и близких сразу же стали выстраивать общую картину жизни Соколовых. Старший брат - был любимчиком, долгожданным первенцем. Не зря его назвали в честь отца. Глава семейства растил своего приемника. С малых лет Максим-младший стал заниматься хоккеем, как и отец - на позиции голкипера. Но чуть позже в семье произошла беда. У парня нашли лейкоз. Мальчик таял на глазах. Все семейство крутилось только вокруг него. В это же время родился Антон. Но мать все ночи проводила не возле младшего, а возле старшего ребенка. Каждый час мыла полы, подбивала подушку у кровати. Все силы были брошены на лечение.

Вскоре произошло чудо - Соколовы победили рак. И Максим-младший вновь встал на коньки. А вместе с ним бок о бок и Антон. Братья тренировались под руководством отца. Только вот успехи в спорте делал лишь старший брат, младший вскоре бросил хоккей и стал заниматься фехтованием. Стоит ли говорить, кто был гордостью отца? Да и сам Максим Соколов в интервью признавался, что у младшего сына есть проблемы с дисциплиной. На фоне всего этого картина преступления складывалась не в пользу Антона.

Поначалу в качестве подозреваемого допрашивали младшего из сыновейФото: СОЦСЕТИ

«ДЕТИ ЖИЛИ БЕЗ ОТЦА, СТАРШИЙ СЫН ПОГРУЗИЛСЯ В СПОРТ»

Но недавно в этой детективной истории наступила неожиданная развязка. Убийцей следствие признало любимчика семьи - старшего сына Соколовых. Психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления парень был невменяемый. Он не отдавал отчет своим действиям. "Комсомолка" выяснила, как следствие расставило точки в этом запутанном деле.

Силовики до последнего хранили молчание. Последней новостью стал допрос младшего их братьев. После этого в деле наступила тишина. Но, как стало известно "КП-Петербург", уже спустя несколько дней после убийства у следствия появились свидетельства причастности старшего сына к совершенному убийству матери - на это указывали результаты осмотра дома – по следам расположения брызг, следов крови, ног и прочих улик.

В последующем, первоначальные выводы следствия подтвердили и результаты проведенных судебных экспертиз (генетические, биологические, дактилоскопические). Но вот подозреваемым по делу Максим Соколов стал лишь спустя два месяца - в августе 2019 года. В тот момент юный хоккеист пришел в себя и смог давать показания. Следователям на допросе он рассказал, что помнит лишь то, что была ссора с матерью. Что было дальше - как в тумане. Это объяснялось тем самым психическим заболеванием старшего сына, наличие которого подтвердила экспертиза.

Братья поначалу оба занимались хоккеемФото: СОЦСЕТИ

- Это начало проявляться давно, - поясняют знакомые Максима. - Он весь замкнулся в себе, близких друзей у него не было. Все свои силы он направил на хоккей. В семье тоже было все не гладко. Глава семейства не жил дома, появлялся на выходных. Считал, что денег, которые он дает - достаточно для его участия в воспитании детей. Поэтому семья жила фактически втроем. Все их общение сводилось между собой. Ирина не работала, сидела с детьми. Как это часто бывает, у старшего сына начались ссоры с матерью. Такие обычные житейские.

Для Максима Соколова убийство жены стало шокомФото: Иван МАСЛОВ

«НА ТРЕНИРОВКАХ МЫ ЗАМЕЧАЛИ СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАКСИМА»

Коллеги Максима-младшего сходятся во мнении, что спорт, которому себя посвятил парень привел к тому, что он стал выгорать.

- В спорте всегда все на нервах, - рассказал "КП-Петербург" бывший коллега Максима-младшего по команде. - Возможно, Макс чувствовал ответственность, ведь его отец успешный вратарь. Мы вместе играли в СКА и достаточно часто общались на тренировках. Но я никогда за ним не замечал каких-то наклонностей к насилию. В плане агрессии - не больше, чем у других. Спокойный, умный, воспитанный парень, ничего плохого про него сказать не могу.

Максим делал успехи в спортеФото: СОЦСЕТИ

Правда, некоторые члены команды странности за Максимом все же замечали.

- В его семье постоянно был разлад, он жил сначала у мамы, а потом у папы, - поясняет еще один коллега Макс. - Отец и мать расходились. Но Макс был закрытым человеком и не все рассказывал. Я с ним уже год не общаюсь, и слава богу! Общаться с психически неуравновешенным человеком не самое приятное. У него было какое-то нестабильное поведение - то радость, то грусть. Он чем-то отличался от всех. Это точно была не норма поведения. У него постоянно менялись привычки, личные особенности какие-то. Ну и, разумеется, поведение. По нему никогда не было понятно, рад он или расстроен. Отец постоянно давил на него. Хотел от него большего в хоккее. Помню, как Макс не сдержался и наорал на отца из-за хоккея.

Правда, в семье предпочитали не акцентировать внимание на иногда странном поведении старшего сына. Ирина Соколова сама была психологом и, судя по всему, считала, что это обычное мальчишеское поведение в переходном возрасте. Поэтому никто до убийства за психологической или психиатрической консультацией никуда не обращался.

Максим Соколов младший хотел быть похожим на отцаФото: СОЦСЕТИ

«ПОКАЛЕЧИЛ СЕБЯ САМ, МЛАДШИЙ ЕГО НЕ ТРОГАЛ»

К слову, Антон замечал странное поведение брата. И рассказывал своим друзьям, что тот мог вспылить из-за мелочи. Например, поссориться с мамой, разбить стекло в ее машине и просто убежать. Но что мог сделать подросток?

Следователям удалось установить полную картину убийства. Поначалу была версия, что ножом старшего брата изрезал младший, когда отбивался. Но все оказалось не так. После убийства матери, Максим поднялся к брату, тот стал отбиваться - отталкивать старшего. Никаких телесных повреждений брату он не нанес. В то время как Максим 20 раз пытался ударить младшего ножом. Но почти каждый раз подростку удалось увернуться. В итоге Антон сбежал за помощью к соседям. Все травмы себе Максим нанес сам.

Мать братьев была психологом Фото: кадр из фильма "Звезды петербургского хоккея"

Сам же глава семейства был сильно подавлен и не знал, кого из сыновей ему защищать. Он хотел, чтобы все было, как прежде. К слову, сейчас молодой человек уже физически здоров.. Инвалидности после бойни у него нет. Но из-за заболевания он находится в психиатрической больнице и ждет решения суда, который должен приговорить его к принудительному лечению.

- В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину, - рассказали "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. – В день трагедии между молодым человеком и погибшей женщиной произошла ссора. По данным экспертного заключения в момент совершения преступления юноша не отдавал отчет своим действиям. Версия младшего сына погибшей женщины о произошедшем согласуется с совокупностью других собранных по делу доказательств. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Максим Соколов в последнее время тренировал своего старшего сына Фото: СКА

«МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА»

«Родственники часто не замечают психических болезней своих близких»

- Я не могу оценивать конкретного человека, буду говорить о ситуации в целом, - пояснил судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. - Не всегда люди далекие от психиатрии могут понять, что у человека есть какие-то расстройства. Например, депрессивные расстройства. «Ну ты устал, ну отдохни». А человек не может отдохнуть, у него не получается расслабиться. При таких расстройствах человек может совершить расширенный суицид. Он чувствует, что ему ужасно плохо и хочет себе убить. В то же время он думает, что родственникам также плохо, они страдают. И он убивает их из благих, по его мнению, побуждений, чтобы помочь им.

Это простые варианты. А может и более тяжелое расстройство, например, шизофрения. При ней человек может слышать голоса. Но пациенты об этих голосах не рассказывают, а иногда и скрывают их. У меня были случаи, с пациентом беседуешь, он говорит о своем состоянии и минут через 20 признается: «Ну, да, доктор еще голоса у меня. Это ведь ерунда, это ведь у всех есть». Голоса могут говорить ему: «Мы тебе подскажем, но ты не говори, что мы есть, иначе мы не будем тебе подсказывать». Это может быть советчик, кто-то с другой планеты, голос свыше. Если нет выраженных изменений у человека, и он не получал консультаций психиатра, люди ничего не замечают, особенно родственники. Говорят: «Ну, вот у нас он странный, но зато учится хорошо». Странности могут списываться на особенности характера: читает философские книги он.

А у человека в это время личность меняется. Появляются странные новые увлечений, например, человек собирает необычные предметы. Или появление необычных увлечений родственники пропускают мимо. А человек начинает отдаляться. Вот он был в коллективе, беседовал с друзьями, а тут погрузился в чтение, сказал, что ему остальное неинтересно – это прогрессируют заболевание. А родственники могут все списать на кризис. Пациент может нарочито скрывать какие-то своим симптомы. И в психических расстройствах проблема такая, что сложно сказать, что из-за чего возникло. Например, шизофрения - частично обусловлена генетикой и частично внешними причинами: травма, наркотические вещества или что-то другое. Тут два фактора: и внутренний – генетический, и внешний.

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