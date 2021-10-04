Умер историк Сергей Лебедев, автор идеи скульптур зайца у Петропавловки и кота Елисея с Малой Садовой

Умер историк Сергей Лебедев Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге скончался историк Сергей Лебедев. Краевед был автором идеи многих знаковых для Северной столице скульптур. До своего юбилея в 75 лет краевед не дожил чуть больше месяца. О его смерти сообщают друзья в социальных сетях, которые выражают ему соболезнования.

- Сегодня ночью не стало Сергея Борисовича. Светлая память этому человечищу с большой буквы, мир его праху, скорбим, - сообщил Сергей Коцюбинский.

Памятник зайцу у Петропавловской крепости Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Лебедев был автором идеи установки зайца у Петропавловский крепости, который появился в рамках празднования 300-летия Петербурга. Зверек символизировал встречу спасающегося от беды зайца, который запрыгнул Петру I по одной версии на сапог, по другой - в руки.

Историку принадлежит идея установки кота Елисея и кошки Василисы на Малой Садовой. В 2014 году Сергей Лебедев рассказывал "КП-Петербург" о пропаже Василисы. Краевед делился с редакцией, что всегда проверял скульптуры, автором которых был.

Кот Елисей Фото: Тимур ХАНОВ

- Так вот смотрю на кота Елисея, он стоит грязный, ржавеет, а люди ему все равно бросают деньги. Поворачиваюсь, а на противоположном фасаде нет Василисы! - был обеспокоен Лебедев.

Елисей и Василиса - памятники ярославским кошкам, которых завезли в город во время блокады Ленинграда, чтобы те боролись с крысами и мышами.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Сергея Лебедева.