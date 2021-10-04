Норма температуры в школе Санкт-Петербурга: Сколько градусов должно быть в классе и спортзале

Норма температуры в школе Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как правило, в школьном помещении дети проводят половину дня. С наступления осени в учебных заведениях Северной столице включили отопление, однако зимой порой не все батареи справляются с холодами. Рассказываем, какой должна быть норма температуры в школе Санкт-Петербурга, чтобы дети комфортно получали знаний и развивали свои таланты, не боясь простыть.

НОРМА ТЕМПЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Согласно санитарным нормам СанПиН 2.4.2.576-96 предусмотрены температурные нормы в школах Санкт-Петербурга. В разных помещениях температура может отличаться. Главное, чтобы тепло было в кабинетах, где ученики сидят за партами.

Так, в классах, туалетах и актовых залах температура воздуха должна быть не менее 18 градусов тепла. В библиотеках - плюс 17-21 градусов.

В помещениях, где школьники проводят время активно, допустимы более низкие температуры. В спортзалах и мастерских температура воздуха должна быть не ниже плюс 15 градусов. А в раздевалках не меньше плюс 19 градусов.

В вестибюле школы в Петербурге допустима норма не ниже плюс 16 градусов, в гардеробе - от плюс 19 градусов. В медпункте - не ниже плюс 21 градуса.

В случае, если в школе есть бассейн, то для него установлены следующие нормы: в душевых и самом бассейне должны быть температура не ниже плюс 25 градусов.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЛОД

В случае, если эти нормы не соблюдаются в каком-либо учреждении, можно подать жалобу на сайте Роспотребнадзора по ссылке, либо отправить письмо на адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19.

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