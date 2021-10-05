Бывший парень тиктокерши Саши RARRI HOOD Космос рассказал, как на самом деле произошел конфликт с поножовщиной из-за пиццы в Петербурге

Сашу Космос изрезала из-за пиццы соседка. Теперь девушка намерена раскрутить свой канал на фоне скандала. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Уже бывший парень рэп-исполнительницы и тиктокерши Саши RARRI HOOD Космос рассказал «КП-Петербург» как на самом деле разворачивалась история с поножовщиной из-за пиццы, в результате которой Саша получила ранения в лицо и голову.

- Те видео что мы всем разослали - это не все. Были и другие записи. Саша была в квартире, которую я снял для нее на несколько суток из-за того, что ее выгнали из ТикТок-хауса (место, где блогеры живут вместе и развивают свои каналы в соцсетях - прим.ред.). Ей сказали: «даем 25 минут, собирай вещи и проваливай». Я арендовал жилье и уехал по делам в Москву. А она притащила в квартиру своих «друзей»,- рассказал продюсер, музыкант Егор Шейн. - Пиццу действительно привезли не по адресу, но эти парни-блогеры и Саша заходили к соседям дважды. Провоцировали соседей на конфликт, чтобы снять видео.

При этом драка была настоящей и женщина из соседней квартиры напала на девушку с ножом. Потом была скорая, полиция и вся история, вылившаяся в соцсети и СМИ.

- Сразу после публикаций Саша мне заявила, что видеть меня не хочет - ее позвали обратно в ТикТок-хаус и сказали развивать тему. Она на этом хайпе намерена «подняться». А я хочу, чтобы это все закончилось, потому, что она мне небезразлична, - отмечает уже бывший парень Саши Космос.

По словам Егора, в отношении нападавшей женщины возбудили уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде. Официальных сведений от МВД по этому поводу не поступало.

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