«Теперь ношу рисунки мальчика с собой»: Пожарный из Петербурга рассказал, как полтора часа успокаивал ребенка на балконе, пока его родителей не было дома

Алексей сидел с ребенком на балконе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клубы дыма и огня - вот что обычно встречают пожарные на вызовах. Но в этот раз сотрудников МЧС ждал плачущий ребенок. 6-летний мальчик около 11 часов вечера проснулся один в квартире и испугался, что родителей нет рядом. Школьник вышел на балкон, где громко плакал. За его жизнь испугались неравнодушные прохожие и позвонили в службу спасения.

ПОЖАРНЫЙ НЯНЬ

- Мальчик действительно находился в опасности. Он был на шестом этаже, открыл окно на балконе и встал на табуретку, - вспоминает командир пожарной части №33 Красносельского района Алексей Николаев, который в тот день приехал на вызов. - С помощью пожарной лестницы я забрался к нему на балкон. Там мы сидели полтора часа вместе с ребенком, пока не пришли родители.

Алексей помог ребенку дождаться родителей Фото: СОЦСЕТИ

Первым делом Алексей успокоил ребенка простым разговором. Мальчик поделился со своим спасителем тем, что учится в школе, а куда ушли родители не знает.

- Я отдал мальчику свой телефон, он там какие-то игры даже себе успел установить! Моя то дочка уже совсем взрослая, поэтому на телефоне ничего детского не было, - улыбается Алексей. - Оказалось, что мальчик любит рисовать. Мне даже на память пару своих рисунков подарил, ношу их с собой!

Так, под формой серьезного пожарного теперь прячутся разноцветные зарисовки шестилетнего школьника.

Сюда забрался пожарный, когда ребенок плакал на балконе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"МОЙ СЫН УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ОДИН"

Самого мальчика, как оказалось, родители уже не в первый раз оставляли дома одного. И как оказалось, мать отлучилась ночью вовсе не за алкоголем, как писали соседи. Она пошла встречать отца ребенка.

- Ничего особенного в тот день не случилось, - рассказала "КП-Петербург" мама мальчика. - Он часто остается дома один, ему уже шесть лет. Просто в этот раз испугался спросонья. Я в это время ездила встречать мужа, он возвращался с командировки. Теперь супруг запретил мне выходить из дома без него, сижу жду его с работы.

Рисунки мальчика Алексей до сих пор носит с собой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если для родителей произошедшее в разряд «особенного» не вошло, то соседи от случившегося в шоке до сих пор.

- У меня самой четверо детей, мы постоянно гуляем на площадке во дворе, я тут всех уже выучила, но этого мальчика никогда не видела, - рассказала «КП-Петербург» женщина из соседнего подъезда дома, куда приезжали спасатели. - Но то, что произошло, это конечно ужас. Я увидела все только в соцсетях и очень удивилась.

Сейчас ребенок в безопасности, он не получил никаких травм и увечий и, возможно когда-нибудь его знакомство с героем-пожарным станет толчком для освоения этой профессии.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Семьей может заинтересоваться опека»

- На федеральном уровне у нас нет законов, которые бы регламентировали возраст ребенка, когда его можно оставлять дома одного, - говорит юрист Сергей МАВРИЧЕВ. - Есть только региональные законы, например, в Красноярском крае дети не могут находиться дома без родителей до семи лет. Но это не значит, что мамы и папы могут расслабиться. Нужно помнить, что до 14 лет они несут полную ответственность за свое чадо. Если ребенок бы выпал с балкона или как-то повредился, то родителей бы привлекли к ответственности по статье об «Оставлении ребенка в опасности». В любом случае, такой историей может заинтересоваться опека и поставить семью на учет.

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