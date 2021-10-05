В Петербурге стартовал образовательный тренинг для студентов «Полигон». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялось открытие action-тренинга студенческого проект-менеджмента «Полигон». Платформа представляет собой редкий формат обучения компетенциям Soft-skills, которые сегодня повсеместно обсуждаются на высоком уровне в контексте поиска лидеров для решения региональных задач развития. По сути проект даёт молодым конкурсантам возможность «прокачать» личностные навыки по коммуникации, дизайну, презентации, диджитал маркетинга, создания сообществ и проектированию.

Идейные корни проекта уходят в традиции братств «греческих букв» американских колледжей, которые принимали в свое сообщество новичков только после выполнения незаурядных заданий. В России подобной методикой деловых игр для выявления самых стойких и широко мыслящих кандидатур на должность в компании не редко пользуются коммерческие предприятия.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Задача конкурса состоит в интенсивном обучении разработке и реализации организационных, социальных проектов по методике деловых игр. Участники выполняют реальные задания в реальном времени, испытывая недостаток времени, ресурсов, помощников, сталкиваясь с безвыходными на первый взгляд ситуациями и необходимостью действовать в состоянии вызова. Все задания приближены к реальным условиям работы проектных менеджеров, но держатся в строжайшем секрете организаторами из Университета промышленных технологий и дизайна. Программа состоит из 36 заданий. После выполнения каждого задания участники обсуждают итоги с экспертами проекта, которыми выступят тренер-технолог Школы игровой импровизации Полина Калашникова (направление: «Речевая импровизация», «Игровая импровизация»), тренер и партнёр компании «Gustavkaser Training Interenational», президент делового клуба «Эталон» Семен Черноножкин, автор книги бестселлера «Практическая физиогномика. Книга тренажёр» Александр Петров, модератор-эксперт центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Галицкая.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Идеологом и руководителем тренинга является студентка Института графического дизайна СПбГУПТД Алсу Ямалиева. Девушка представила усовершенствованную версию проекта на грантовом конкурсе Росмолодежи 14 июля и одержала победу. Тем самым Алсу вывела платформу на федеральный уровень. На реализацию своего замысла Алсу получила поддержку в размере 700000 рублей. Теперь на два месяца полигоном для 40 участников action-тренинга станет культурная столица России. Кстати всего Алсу в составе дирекции конкурса получила более 1000 заявок на участие от студентов Санкт-Петербурга.

Тренинг будет проходить с 4 октября по 6 декабря 2021 года, а победители пройдут стажировки у компаний-партнеров.