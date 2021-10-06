30 лет со дня убийства Игоря Талькова: Почему Азизу не наказали за помощь в сокрытии орудия убийства

Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года в за кулисами концертного зала в Ленинграде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 лет назад не стало Игоря Талькова. Вся страна до сих пор помнит его «Чистые пруды», но тайна смерти музыканта не раскрыта до сих пор.

В 2018 году Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об убийстве артиста. Но с тех пор – никаких новостей, никаких громких сенсаций и даже никаких деталей о роковом концерте, на котором прозвучал выстрел, мы не узнали.

«Комсомолка» разбиралась, что сейчас происходит в этом деле и почему спустя столько лет никто до сих пор не наказан за убийство?

«ПРОСИЛ БЕЗ СОГЛАСИЯ НИКОГО НЕ ПРИВОДИТЬ В ГРИМЕРКУ»

Для начала напомним саму историю. 6 октября 1991 года. Звезды российской эстрады готовятся к концерту в «Юбилейном» в Петербурге. Очередность выступлений определена. Первой на сцену должна выйти Азиза, третьим – Игорь Тальков. Но певица решила поменяться и отправила своего любовника Игоря Малахова договариваться с рокером. По дороге он встретил директора певица Валерия Шляфмана, вместе они зашли в гримерку Талькова. К тому моменту там были еще два охранника.

Дело об убийстве возобновили в 2018 году по просьбе семьи ФОТО: архив семьи

«Игорь по натуре был горячий человек, и даже бывший директор Талькова Влад Чернявский (имеется в виду охранник Влад Черняев) после ухода говорил Шляфману, чтобы тот без согласия певца никого в гримерку не приводил», - признавался позже на допросе охранник артиста Сергей Игнатенко. Его показания «Комсомолка» публикует впервые.

Между любовником Азизы и телохранителями произошел конфликт. В прошлом Малахов был кикбоксером, поэтому мог дать отпор. Завязалась драка, но Тальков в ней не участвовал. Напомним, что на дворе 90-е: оружие в тот день было и у Малахова, и у телохранителей Талькова.

По версии следствия, во время потасовки Шляфман пытался выхватить револьвер у Малахова, и случайно нажал на курок. Пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды. Но директор утверждал на допросах, что даже не понял сразу, что Игорь ранен. После выстрела он, якобы, думал, что артиста даже нет в гримерке и побежал искать его в туалет, где и оставил оружие. Которое позже…помогла спрятать Азиза. Правда призналась она в этом не сразу.

В день смерти артист должен был презентовать песню про Бориса Ельцина, но не успел ФОТО: архив семьи

- Пистолет в руках я не держала. Из-за чего мог произойти конфликт между Тальковым и Малаховым, я не знаю и ничего предположить не могу. Кому принадлежал пистолет, я не знаю, - так говорила певица на своем первом после убийства Игоря Талькова допросе. Это было 6 октября 1991 года.

Но позже она изменила свои показания. Следователь вписал это в графе «дополнение»:

- Когда я зашла в гримерную Талькова, один из охранников по имени Саша крикнул, что пистолет в туалете и его надо унести. Я посмотрела туалетную комнату, но не нашла. Саша зашел сам, и показал, что он в бачке. Я взяла его в руки, посмотрела, и отдала своей коллеге. Она вышла на улицу, где стояли телевизионные машины. В это время там мимо пробегал Малахов, увидел пистолет, взял его и ушел.

Любовник певицы выкинул револьвер в один из каналов Петербурга, его так и не нашли, что здорово усложнило расследование.

«НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ВИНОВАТ ШЛЯФМАН»

- Стрелял Шляфман, это давно доказано, - утверждает сейчас адвокат семьи Тальковых Нина Аверина. - В 2018 году по просьбе родных Игоря Талькова дело о его убийстве возобновили. До сих пор проводятся следственные действия, но до суда еще не дошло.

Наказать виновных уже практически невозможно, но семья рок-звезды не сдается ФОТО: архив семьи

Расследование усложнилось переездом Валерия Шляфмана в Израиль. Там он смог получить гражданство, поэтому семья Тальковых уже несколько лет настаивает на заочном рассмотрении этого дела.

- Дело не закрывается. Мы все еще пытаемся переквалифицировать его со статьи «Убийство по неосторожности» на статью «Убийство из хулиганских побуждений способом, опасным для жизни многих лиц», - рассказала Нина Аверина «КП». – Но в том, что виноват Шляфман, сомнений нет. В разных передачах за какую-то сенсацию выдают признание в этом убийстве Игоря Малахова. Однако это ничем не обосновано. Он не виноват!

Что интересно, совсем недавно в одной из телевизионных передач прозвучало громкое признание. Знакомый Игоря Малахова рассказал, что тот когда-то на эмоциях выпалил, что сам выстрелил в Игоря Талькова. Сам Малахов уже скончался, поэтому подтвердить или опровергнуть рассказы друга не может. Но семья в эти выдумки не верит и придерживается официальной версии.

Сын Игоря Талькова плотно дружит с Азизой, которую считают причастной к убийству ФОТО: архив семьи

- Это никакая не сенсация, периодически появляются пьяницы или бандиты со своими версиями или утверждениями. Они могут говорить что угодно. Татьяну Талькову (жена Игоря, - прим. Ред.) на эти эфиры тоже зовут, но она не ходит, потому что там только пьяницы и Азиза, - говорит Аверина.

«ЗМЕЯ ПРОБИРАЕТСЯ В СЕМЬЮ»

С Азизой у семьи особые отношения. Сын Талькова Игорь полностью на ее стороне. Даже больше – он сделал певицу крестной своего ребенка. Но Татьяна Талькова придерживается другого мнения.

- Хоть Азиза и не убивала, но содействовала точно. Татьяна до сих пор настаивает на ее причастности, - продолжает Аверина. - Говорить, что Азиза совершенно ни в чем не виновата - это напрямую лгать.

По словам адвоката, певица умело пользуется своей дружбой с Игорем.

- На момент смерти отца Игорь был еще ребенком, он тогда ничего не понимал, а вот его мать Татьяна была уже взрослой, осознанной женщиной. Сейчас Игорь дружит с Азизой, у нее есть свои способы на него воздействовать. Такое бывает, змеи иногда пробираются в семью, - считает Аверина.

Копия протокола допроса Азизы в 1991 году ФОТО: архив семьи

Сейчас, по словам адвоката, в деле все еще разбирается следствие. Но новых подвижек нет, ведь Шляфман сбежал в Израиль, откуда Следственному комитету его не достать.

- Уголовное дело расследуется первым управлением по особо важным делам, - пояснили «Комсомолке» в СУ СКР по Петербургу. – Сейчас супруга Игоря Талькова признана потерпевший, поскольку мать певца умерла. Мы возобновили расследование именно по ее ходатайству. Не думаем, что будем всех заново допрашивать. Обвиняемый у нас есть – Валерий Шляфман. Меры по его допросу сейчас предпринимаются.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Азизу уже не накажут»

- Певицу могут обвинить в пособничестве в убийстве, но, насколько я помню, срок давности в таком деле может быть около 25 лет. Прошло уже тридцать. Тем более, она не скрывалась от следствия. А вот убийца скрывается, скорее всего, срок давности приостановлен, то есть ему еще может грозить наказание, ей - нет, - пояснил «КП» адвокат Евгений Зобов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Он ходил по краю, называл вещи своими именами»

- Следователь мне прямо говорил: убийство Игоря – дело заказное, - вздыхает пресс-секретарь и близкая подруга семьи Тальковых Ирина Красильникова. - Почему его убили? Потому что хотели заставить замолчать. И это у них получилось. Все, кто знал Игоря, говорят: он ходил по краю, называл вещи своими именами. Многим это не нравилось. После распада СССР он думал, что к власти пришли люди, которые снова сделают Россию великой державой, а в итоге написал песню «Господин президент», в которой критиковал Бориса Ельцина… В тот день, в Санкт-Петербурге, он должен был ее исполнить зрителям, но этого не произошло. Как до сих пор не произошло и того, о чем он мечтал: «Хочу, чтобы мой сольный концерт хотя бы раз показали по одному федеральному каналу».

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