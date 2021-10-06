«Затащил в подвал и надругался»: Как главу центра спортивного танца Петербурга обвинили в совращении 10-летней девочки спустя 24 года

Больше 35 лет Евгений преподает и проводит турниры по спортивным танцам

ЗАТАЩИЛ РЕБЕНКА В ПОДВАЛ

В 1997 году мужчина выследил 10-летнюю девочку, затащил в подвал и изнасиловал. Именно эти действия приписывают 68-летнему Главе центра спортивного танца в Санкт-Петербурге Евгению Гаврилову. На тот момент ему было 44 года, но история неожиданно всплыла лишь через четверть века.

- Утром 4 октября 2021 года в городе Ломоносов опергруппой по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки 1987 года рождения (на момент совершения было 10 лет) был задержан Евгений Гаврилов, - сообщает источник «КП-Петербург».

Всю свою жизнь Гаврилов посвятил спортивным танцам и успел многого добиться. Долгое время сам выступал, потом переквалифицировался в судьи. Даже с будущей супругой мужчина познакомился на площадке. Уже позже они вместе основали Центр спортивного танца, где тренируют будущих звезд спорта и устраивают турниры.

Мужчину обвиняют в совращении десятилетней девочки

- Мы танцевали в паре какое-то время, потом начали встречаться, так и поженились, - вспоминает жена Евгения Светлана. - Очень хорошо прожили вместе уже больше сорока лет. У нас есть дочка и двое внуков. Мой муж не мог совершить подобное преступление, я в нем уверена.

ПРОИСКИ КОНКУРЕНТОВ?

В социальных сетях действительно полно фотографий довольных ребят с кубками и наградами, получить которые помог Евгений. Тем не менее, мужчина сам дал признательные показания в полиции. Но его у его жены на это есть своя версия. Она считает, что все это – происки конкурентов.

- Женя дал показания только потому, что на него надавили. Вызывали в полицию и запугивали. Сказали, что если он не возьмет на себя вину, то его просто посадят за решетку на полгода, пока будет идти следствие, - продолжает Светлана. - Мы знаем, кто и для чего это все затеял. Это плохой человек, я не буду называть имени, иначе все станет еще хуже.

В Федерации танцевального спорта Санкт-Петербурга о скандальной истории еще не наслышаны, но о Евгении отзываются положительно.

- Ничего плохого об этом человеке сказать не могу, не верю, что он способен на изнасилование ребенка, - рассказал «КП» член президиума Федерации Павел Бартосевич.

В социальных сетях нашлись и те, кто был еще ребенком, когда познакомился с Евгением на очередных соревнованиях.

«Гаврилов судил меня на конкурсах. Он ни от кого не прятался, мальчики и девочки никогда не жаловались, а тут вдруг изнасилование…Придумать можно, что угодно», - делится в комментариях одна из знакомых Евгения.

Интересно, что уголовное дело по статье о «Насильственных действиях сексуального характера» по факту произошедшего завели еще в 1997 году на основе действующего тогда уголовного кодекса от 1996 года. Тогда преступнику грозило от 8 до 15 лет лишения свободы. Но нашли подозреваемого почему-то только сейчас. Хотя все это время он не только не скрывался, но и активно участвовал в различных мероприятиях. Теперь Гаврилов находится под подпиской о невыезде. Тюрьма ему вряд ли грозит, сроки давности преступления уже прошли.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему искали так долго?

- Возможно, раньше не было оснований для задержания, - пояснил «КП» адвокат, бывший следователь Евгений Зобов. - А сейчас ребенок вырос и смог дать показания, либо появились свидетели, которые раньше боялись говорить. В любом случае, срок давности по этому преступлению уже вышел. Но это не освобождает виновного от компенсации морального вреда.

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По версии следствия, мужчина выследил 10-летнюю девочку в центре города, затащил в подвал и там надругался. Но теперь ему ничего не грозит (подробности)