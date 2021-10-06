Ограничения на спортивные мероприятия в октябре 2021 в Санкт-Петербурге: Нужен ли QR-код и сколько людей пустят на трибуны

Ограничения на спортивные мероприятия в октябре 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральный Роспотребнадзор определил новые ограничения на спортивные мероприятия в октябре 2021 в Санкт-Петербурге. Это связано с ростом заражения населения коронавирусом. Рассказываем, сколько зрителей будут пускать на трибуны стадионов, а также нужен ли для посещения матча QR-код.

Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", "Ледового дворца" и "Юбилейного" в октябре 2021 года. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. То есть, на матчи смогут попасть либо обладатели абонементов, либо самые быстрые, кто успеет купить билет на игру до того, как все они будут распроданы.

Также главный санитарный врач согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run. Старейший марафон Пушкин-Петербург состоится 17 октября.

Важно, что на спортивные арены будут допускаться только те зрители, у кого есть QR-код. Для того, чтобы попасть на матч, посетитель должен будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

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