Районы Санкт-Петербурга с самым грязным воздухом: Концентрация аммиака превысила норму в сентябре 2021 года

Районы Санкт-Петербурга с самым грязным воздухом в сентябре 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" назвали районы Санкт-Петербурга с самым грязным воздухом. Свои выводы они сделали на основе мониторинга, который проводился в сентябре 2021 года. Так, самыми загрязненными оказались три района: Василеостровский, Московский и Фрунзенский.

РАЙОНЫ С САМЫМ ГРЯЗНЫМ ВОЗДУХОМ

В сентябре 2021 года в Петербурге специалисты отбирали пробы для определения концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, формальдегида, бенз(а)пирена, бензола, суммы ксилолов, толуола и этилбензола. Уровень загрязнения оценивается по четырем категориям по значениям СИ (стандартный индекс) и ПН (наибольшая повторяемость превышения разовыми концентрациями примеси ПДК).

Анализ показал, что уровень загрязнения воздуха по городу является повышенным. Чаще всего в нем находили взвешенные вещества и аммиак. Причем концентрация взвешенных веществ превышена в 1,1 раза.

Районы Санкт-Петербурга с самым грязным воздухом оказались: Василеостровский и Московский, где концентрация аммиака превысила норму в 1,8 раза, а во Фрунзенском в 1,5 раза.

РАЙОНЫ С САМЫМ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

При этом, названы и самые чистые районы города на Неве. Самый низкий уровень загрязнения воздуха оказался в Петроградском, Калининском, Центральном и Красносельском районах.

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