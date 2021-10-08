Погода на выходные 9 и 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге: Холод и дожди вернутся в город

Погода на выходные 9 и 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Золотая осенняя пора в Санкт-Петербурге закончилась. На смену позднему "бабьему лету" приходят холода и дожди. Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал "КП", какой будет погода выходные 9 и 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге.

- В четверг был последний малооблачный день в Петербурге. Уже с 8 октября все поменяется. Начнет дождить и холодать, - рассказал синоптик.

В выходные 9 и 10 октября в Петербурге погода будет облачной с небольшими дождями. Поэтому пошуршать листьями уже не получится. Правда, в ночное время температура воздуха станет выше. В среднем около 7-9 градусов. Но и днем теплеть будет незначительно, максимум до 10-12 градусов.

Также в Петербурге будет достаточно ветрено. Как отметил метеоролог - в городе сохранятся умеренные западные, юго-западные ветра. Кроме того, начнет падать атмосферное давление.

Напомним, что по прогнозу погоды на октябрь, петербуржцев ждут уже первые заморозки. В целом в течение месяца погода в городе не Неве будет нестабильной и часто меняться.

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