Доклинические испытания вакцины в виде ряженки, созданной в Петербурге, завершатся до конца 2021 года

Доклинические испытания уникального препарата завершатся до конца 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге полным ходом идут доклинические испытания уникальной вакцины от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий – той самой, которая получила в СМИ неофициальное название «вакцина в виде кефира». Об этом «Комсомолке» в четверг, 7 октября, рассказали в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), который занимается разработкой препарата.

О том, как работает новая вакцина, мы уже писали. Если вкратце, то в молочнокислые бактерии внедряется кусочек генома SARS-CoV-2 – возбудителя COVID-19. А после этого уже сами бактерии начинают вырабатывать вирусный белок – иммунная система человека распознает его и вырабатывает антитела.

- На данный момент мы находимся на этапе доклинических испытаний, - сообщили нам в ИЭМ. – Препарат регулярно получают лабораторные животные, специально зараженные COVID-19. Сейчас проверяются его защитные свойства.

Ожидается, что вакцина на молочнокислых бактериях будет защищать в том числе от дельта-штамма SARS-CoV-2. Фото: Олег ЗОЛОТО

Предварительные результаты хороши: вакцина уже доказала свою безопасность и способность вырабатывать иммунный ответ. Кроме того, ученые Института обнаружили, что ее, как и задумывалось, легко модифицировать – в частности, сейчас производится вариант препарата, защищающий от штамма «дельта».

- Пока что точные сроки начала и регламент клинических испытаний не определены, - уточняют в ИЭМ. – Доклиника продлятся до конца года, дальше – дело за разрешением от Минздрава и испытаниями на добровольцах. После этого в случае, если все пройдет успешно, появится понимание того, когда именно вакцина появится в широком доступе, как она будет использоваться и распространяться.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, что грядущая вакцина – далеко не первая в практике ИЭМ, созданная на основе молочнокислых бактерий. Ранее тот же Институт разработал больше десяти прототипов аналогичных препаратов – в том числе таких, которые защищали бы от вируса гриппа. Однако в серию ни одна из «молочных вакцин» пока что не пошла.