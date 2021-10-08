СПбГУПТД запускает Преакселератор FashionTech в партнерстве с компанией из Италии. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) запускает вторую образовательную программу по развитию технологических стартапов и проектов, посвященных модным технологиям среди молодежи. Индустриальным партнером стала международная инновационная компания ICOL Group.

Экспертами програграммы выступят куратор магистратуры в сфере Fashion Tech в СПбГУПТД «Цифровые технологии в индустрии моды» Полина Егармин, генеральный директор по Италии группы ICOL Group Андрей Голуб, сооснователь AllianceTech Константин Карчмарски.

Генеральный директор по Италии группы ICOL Group Андрей Голуб. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Куратор магистратуры в сфере Fashion Tech в СПбГУПТД «Цифровые технологии в индустрии моды» Полина Егармин:

- Преакселерационная программа FashionTech проектов от «Точки Кипения – ПромТехДизайн» СПбГУПТД направленна на создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых технологичных продуктов и сервисов для индустрии моды. Целью программы преакселерации является развитие у молодых талантов креативности, лидерских качеств, умения совместно решать сложные задачи и работать с идеями для будущего индустрии. Студенты подробно познакомятся с различными направлениями в области FashionTech, пройдут обучение по образовательному треку «технологическое предпринимательство», пообщаются с действующими предпринимателями в разных областях инновационной моды, научатся генерировать идеи и проверять их, узнают, как пройти путь от их поиска до собственного проекта и вывода его на рынок, научатся презентовать свои идеи инвесторам.

Эксперт программы по индустриальному направлению Андрей Голуб (ICOL Group) расскажет студентам о наиболее перспективных направлениях развития инноваций модной индустрии, о построении экосистем цифровых сервисов в индустрии одежды и аксессуаров, для полной трансформации отрасли, а также об амбициозных разработках и масштабных проектах самой ICOL Group.Константин Карчмарски поделится опытом запуска инновационных проектов в структуре моделирования бизнеса.

Сооснователь AllianceTech Константин Карчмарски. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В результате экспертами будут отобраны проекты для разработки в рамках проектного хакатона.

О проекте:

https://www.preaccelerator-fashiontech.club

Справка: ICOL Group - международная инновационная группа компаний с российскими корнями, начавших свою деятельность в 2017 на территории Испании и Республики Беларусь, объединившихся в 2019 году, с последующим открытием Итальянского офиса в 2020. На данный момент Группа ICOL объединяет четыре Научно-Исследовательских Центра (НИОКР и разработки ПО) в Беларуси и Италии, два Европейских Коммерческих Центра (в Барселоне и Милане), а также имеет официальное представительство в РФ с конкретными планами развития на Российском направлении и целью занять важную нишу на рынке лидеров цифровой трансформации в РФ.