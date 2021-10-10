«Не мог жить без неба и скучал по дочери»: Погибший в Татарстане бизнесмен из Петербурга готовился к соревнованиям

Павел жил на два города: мотался в Петербург и работал в Уфе. Фото: соцсети

РОКОВОЙ ПОЛЕТ

Утром 10 октября над Татарстаном рухнул легкомоторный самолет L-410. Судно принадлежало Мензелиновскому аэроклубу. На борту было 22 человека, из них выжили только шестеро. В списке погибших 42-летний Павел Музыченко, бизнесмен из Петербурга. Как мужчина оказался на борту, рассказали его коллеги и друзья.

Павел – опытный парашютист. Экстремальным увлечением он занимается пять лет, а за плечами больше 400 прыжков. В Мензелиновске есть аэродром, на котором можно прыгать с высоты в 4 тысячи метров – это редкость для России, поэтому туда пытаются попасть сотни парашютистов. Вот и Павел знает это небо, как свои пять пальцев. Ведь прыгал здесь ни один раз.

За плечами было больше 400 прыжков с парашютом. Фото: соцсети

В Петербурге Музыченко занимался монтажом выставочных стендов. А в прошлом году ему предложили возглавить агентство, которое занимается развитием имиджа Башкирии, привлечением в регион инвесторов и туристов. Павел согласился и переехал туда, но парашютный спорт так и не бросил – несколько раз в месяц летал на тот самый аэродром в Татарстане.

- Он пришел к нам федерацию парашютного спорта сразу как приехал, - рассказал «Комсомолке» председатель федерации парашютного спорта Башкирии Гайрат Манаев. - Мы его приняли, потому что он уже был опытным спортсменом. Павел быстро стал Золотым призером республиканского чемпионата по парашютному спорту, ставил рекорды. В Татарстан он полетел самостоятельно. Готовился к очередным соревнованиям.

Полтора года назад он переехал из Петербурга в Уфу ради работы. Фото: соцсети

Друзья Павла называют его «сумасшедшим» в хорошем смысле слова. Мужчина не представлял своей жизни без неба и старался проводить свободное время именно там.

- Он был влюблен в небо и в прыжки. Я не встречал еще одного такого человека, как он, - поделился его товарищ по имени Сергей.

- У него был большой потенциал как у спортсмена. Мог многого добиться, - рассказала нам еще один друг Николай, который часто прыгал с Павлом. - Он мечтал о небесах, горел этой идеей. И вот он теперь сам на небесах.

В Татарстан мотался часто, чтобы преодолеть высоты в 4 тысячи метров. Фото: соцсети

ДОМА ЖДЕТ ДОЧКА

В Петербурге у Павла осталась дочка. Мужчина то и дело мотался в родной город повидаться с ребенком. Часто ездил с ней отдыхать, последний раз в Крым.

А за несколько дней до рокового полета петербуржец загорелся реализовать в Уфе свою-бизнес идею, которая тоже связана с его увлечением. Павел планировал открыть аэротрубу, чтобы практиковаться в полетах.

В Петербурге его ждет дочка. Фото: соцсети

«Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан. Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолет купим», - написал Павел в своих соцсетях.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Павла Музыченко.

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