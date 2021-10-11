«Господи, какой удар! Ему было всего 23»: Петербургский конькобежец Руслан Захаров трагически погиб на сборах в Хабаровске

Петербургский спортсмен погиб на утренней пробежке в родном Хабаровске. Фото: СОЦСЕТИ

Трагическая новость для всего конькобежного спорта России произошла в минувшие выходные из Хабаровска. На сборах в родном городе погиб многократный чемпион страны Руслан Захаров, последние годы живший и тренировавшийся в Петербурге. На утренней пробежке 23-летнего спортсмена сбил грузовик.

- В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана, - сообщается на странице ВКонтакте Союза конькобежцев.

Там же даны реквизиты для сбора средств в помощь родным погибшего.

На обочине дороги спортсмена сбил грузовик. Фото: УГИБДД по Харбаровску

Известно, что трагической ДТП произошло ранним утром 10 октября. Около 6:10 небольшой грузовик Toyota Dyna с 26-летним водителем за рулем сбил спортсмена, который совершал пробежку по обочине дороги. При этом рядом есть пешеходная дорожка. Почему спортсмен не бежал по ней - непонятно. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

В районе дома №168 по улице Карла Маркса он сбил 23-летнего пешехода, который бежал по обочине дороги. Рядом был расположен тротуар. Пострадавший получил несколько серьезных травм, в том числе черепно-мозговую и скончался в больнице.

В свои 23 года Руслан был многократным призером европейских и российских соревнований.vk.com/russianskatingunion

- Я сам только что узнал о смерти Руслана. Мне позвонили и рассказали, что он вышел утром на пробежку - зарядку хотел сделать, и его сбила машина, - рассказал «КП - Хабаровск» первый тренер спортсмена Евгений Панкратов. - Он в детстве увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва, начал показывать результаты. Его отец всегда поддерживал сына, и они уехали в Петербург. Вскоре его взяли в сборную. В 23 года он уже был чемпионом мира среди юниоров. Господи! Это как удар.

Время и место прощания с Русланом Захаровым станут известны позднее.