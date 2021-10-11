«Он меня здесь неделю держит»: похищенная в Ленобласти беременная женщина рыдала, увидев полицейских

За освобождение похищенной с ее родных требовали 10 миллионов рублей. Фото: кадры с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала кадры завершения длившейся неделю спецоперации по освобождению 35-летней беременной женщины, которую похитили в Гатчинском районе Ленобласти. Злоумышленник держал жертву в съемной квартире в Мурино. Та, увидев полицейских, не выдержала и разрыдалась.

- Он меня здесь неделю держит! Я беременная еще. Он начал шантажировать моих родителей. Мне не верится. Меня из дома похитили, - плакала женщина.

Полицейские успокоили ее, дали попить воды и заверили, что злодей задержан, а ее саму сейчас отвезут в больницу на скорой. На что женщина заявила, что хочет ехать только к родным.

После прихода полиции женщина была в истерике. Фото: кадры с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

По счастью, похититель не применял насилия к жертве и она была лишь в сильном нервном расстройстве. Впрочем, как сказалось пережитое на будущем малыше, покажет только обследование.

По словам женщины, неизвестный выкрал ее прямо из частного дома в поселке Большие Колпаны, после чего увез на ее же машине. Затем пересадил в другое авто и отвел на квартиру, где держал взаперти, заставляя снимать видео с требованием выкупа для родных.

Мать женщина несколько раз приходила на встречи для передачи «денег» похитителю и на последней, 10 октября, мужчину задержали. Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Татарстана.

Следствие по делу продолжается.

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