Видео освобождения похищенной беременной женщины в Ленобласти показала полиция

Полиция освободила похищенную беременную женщину в Мурино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейский Главк показал кадры видео освобождения 35-летней жительницы Ленобласти, которую похитили ради выкупа. Ситуация осложнялась тем, что женщина была на пятом месяце беременности и под угрозой была не только ее жизнь, но и жизнь будущего ребенка.

- 2 октября 2021 года в полицию Гатчинского района поступило заявление по факту безвестного исчезновения беременной женщины 1986 г.р., которая уехала из дома на машине и не вернулась. На следующий день автомобиль был найден, а на телефон гражданского мужа и матери потерпевшей с ее телефона поступили сообщения с требованием выкупа в 10 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Супругом похищенной оказался бизнесмен. Он не стал вести переговоров с преступником и пошел в полицию. Там решили провести операцию по передаче выкупа, но подсунули злоумышленнику «куклу» из купюр банка приколов. На передаче денег его и задержали.

Оказалось, что похищенную он держал в снятой для этого квартире на проспекте Авиаторов Балтики В Мурино. Когда за женщиной пришли полицейские, она была на грани нервного срыва. Похищенную передали врачам, а злодеем оказался 51-летний уроженец Татарстана. Он задержан.