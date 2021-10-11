Обязательный QR-код в Ленинградской области с 15 ноября 2021 года: Где в Ленобласти нужен QR-код о вакцинации от коронавируса

Обязательный QR-код вводится в Ленобласти с 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Обязательный QR-код в Ленинградской области с 15 ноября 2021 года ввели на территории всего региона. Теперь во многие заведения местные жители не смогут пройти без нет. QR-код в области приобретает статус пропуска. Рассказываем, куда не пустят без QR-кода в Ленобласти.

ВХОД ТОЛЬКО ПО QR-КОДУ

С 15 ноября в Ленинградской области в ряде заведений будут пускать только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании, или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом. Все эти результаты будут отображаться в виде QR-кода на портале Госуслуг.

Вход только по QR-коду будет осуществляться в:

театры;

кино;

цирки;

бассейны;

фитнес.

Тех, кто не сможет предоставить документ об иммунизации, не пустят в заведение.

РАБОТА

Обязательное наличие QR-кодов распространится и на большой круг работающих граждан. Так, с 15 ноября в Ленобласти все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без QR-кода или медотвода должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Аналогичная ситуация и в сфере транспорта, в том числе такси. До работы будут допущены те, у кого есть QR-код, либо наличие максимум трехдневного отрицательного ПЦР-теста.

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