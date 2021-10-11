Помогала рассказывать детям о сексе: Учительницу в Петербурге вынудили уволиться из школы из-за ее интимного блога

Учительница уволилась из школы Фото: СОЦСЕТИ

Школа при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге оказалась в центре скандала из-за увольнения 31-летней учительницы биологии Ольги Щеголевой. Педагог работала с детьми с сентября 2021 года, преподавала у учеников 5-11 класса. В свободное от работы время она вела блог в Instagram, посвященный сексуальному просвещению. Объясняла родителям, как правильно общаться с детьми на интимные темы. Среди тех, кто наткнулся на блог оказались и родители ее школьных учеников. После этого некоторые из них пожаловались на учительницу директору.

- У меня блог для взрослых, у него стоял фильтр 18+, я сделала все, чтобы у блога была только взрослая аудитория, - рассказала "КП-Петербург" Ольга. - Я никому в школе не рассказывала о своей деятельности. Да и мой блог сложно найти, там нет моей фамилии, он просто так не гуглится. Однако информация о нем разлетелась по школе. Дети начали подписываться, всех их я забанила. Тем не менее, родители пожаловались директору. Они посчитали, что некоторые мои посты некорректны. Меня попросили переделать несколько постов. Например, я убрала картинку к посту о раке груди, которую посчитали недопустимой. С директором мы разрешили конфликт. Но через неделю родители снова пожаловались уже ректору. И встал вопрос, чтобы я удалила блог совсем.

Женщина вел блог социального просвещения Фото: СОЦСЕТИ

Учительница отказалась удалять блог, потому что посчитала это давлением со стороны администрации школы.

- Я не хотела удалить блог, потому что считаю это важной деятельностью, - поясняет педагог. - Я помогаю родителям в плане полового воспитания. Рассказываю, как предотвращать сексуальное насилие, как говорить на интимные темы. Но да, в блоге были темы, направленные на взрослую аудиторию. Однако я там специально ставила возрастные ограничения. Что же касается моей педагогической деятельности, к ней ни у кого не было претензий. Я хорошо вела уроки, дети меня любят, потому что я лояльно к ним отношусь и интересно преподаю. На уроках тем 18+ я не поднимала никогда. Преподавала по программе.

По словам учительницы, родители стали жаловаться на ее блог Фото: СОЦСЕТИ

Ольга написала заявление на увольнение по собственному желанию. После этого ученики стали собирать подписи в ее поддержку.

- Дети не хотели, чтобы я уходила. Четыре класса подписали бумагу в мою поддержку, - признается Ольга. - Им жалко, что из-за небольшого количества родителей я вынуждена уйти. Директор школы просил меня забрать заявление. Но администрация не шла на урегулирование конфликта с родителями. Я опасалась дальнейшего преследования и жалоб в свой адрес. Поэтому решила уйти из школы.

Продолжать карьеру учителя Ольга больше не планирует.

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