«Цифровой след»: В Петербурге учительницу, рассказавшую ученикам о своем сексе, уволили во второй раз

Девушка пожаловалась на очередное увольнение из-за постов в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

26-летняя учительница Любовь Фролова во второй раз уволилась из школы после постов в соцсетях. Об этом она рассказала подписчикам. Педагог стала известна в Санкт-Петербурге благодаря своему блогу, который она вела под ником «Владычица пивная». Внимание привлекли ее смелые посты о личной жизни: «Настроение пить пиво и…(заниматься сексом) под новый альбом Rammstein, «кажется у меня был секс со всеми аспирантами/кандидатами наук/безумными программистами и прочими шизоидными людьми в петербургском тиндере (соцсеть для знакомств – прим.ред.)».

Личные рассказы вызвали скандал. В тот момент педагог преподавала детям историю и обществознание в петербургской школе №579. Но из-за резонанса девушке пришлось покинуть учебное заведение. После этого, как выяснилось, она устроилась в другую школу, перед этим предусмотрительно закрыв свой блог. Ее сообщения теперь видят только подписчики, которых набралось уже более 17 тысяч. Однако нелестная слава все-таки дала о себе знать. Любовь пожаловалась, что ей пришлось вновь оставить работу в школе из-за "цифрового следа".

Год назад педагог уже покидала работу из-за своего блога Фото: СОЦСЕТИ

- Хм, а если обратиться в Комитет по образованию? Я думаю, они даже не в курсе, что вас увольняют по таким причинам, - поддержали девушку подписчики. - У меня прекрасный цифровой след! Великолепный! Бери пример с меня. Так система объясняет вам: не высовывайся. Сочувствую. Да что ж за ужас, увольнять учителя посреди учебного года?! Сил вам, вы крутая.

Посты педагога в соцсетях в прошлом году вызвали скандал Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики девушки сошлись во мнении, что школы теперь "не эталон объективности". Сама педагог на запросы журналистов о комментарии реагирует довольно резкими высказываниями. Из-за этого в блоге развернулось живое обсуждение работы корреспондентов, которые следят за скандально прославившемся педагогом.

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