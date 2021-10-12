Умерла Зинаида Корнева, 99-летний ветеран из Петербурга, собиравшая деньги для врачей

Умерла Зинаида Корнева, ветеран, собиравшая деньги для врачей. Фото: СОЦСЕТИ

12 октября пришла печальная новость из Северной столицы: умерла Зинаида Корнева, 99-летний ветеран из Петербурга, организовавшая сбор денег для врачей, борющихся с коронавирусом. Лишь в конце сентября «баба Зина», как ее все звали, отметила свой 99-й день рождения. Теперь ее не стало.

- Умерла Зинаида Антоновна Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, которая в 2020 году в разгар пандемии, поддержав инициативу британского Капитана Тома Мура, провела благотворительную акцию по сбору средств для врачей, сражавшихся с короновирусом, - сообщили «КП-Петербург» родственники ветерана. - 27 сентября ей исполнилось 99 лет.

Напомним, что акция по сбору средств стартовала весной 2020 года, когда начали поступать первые сообщения о заражениях и смертях врачей, выполнявших служебный долг. Медиков и их семьи и решила поддержать ветеран Сталинградской битвы, на тот момент 97-летняя Зинаида Корнева. В этом ей помогали родственники.

- Мы все делали на даче. Я снимаю ролики, а дочка с зятем выкладывают их в интернет и занимаются всем остальным. Все начиналось просто, по семейному. И мы совсем не ожидали, что все так быстро выльется в большую акцию, - рассказывала «КП-Петербург» внучка Зинаиды Антоновны Елена.

При этом поначалу баба Зина не верила, что получится собрать хоть что-то. Но люди оказались добрее и чувствительнее: «Она считала, что люди обеднели, у них много своих проблем. Но оказалось очень много неравнодушных».

За первые же дни сумма собранных денег перевалила за миллион рублей, а потом становилась все больше и больше.

На пожертвования бабушка Зина «обменивала» истории о войне. А ей было что рассказать: в юности она прошла войну от Сталинграда до Берлина. 19-летнюю девушку призвали в 1942-ом в ряды ПВО и выучили в зенитчицы-наводчицы.

Люди, которые смотрели видео с рассказами Зинаиды Антоновны, перечисляли деньги на специальный счет. Меньше чем за два месяца набралось 4,5 миллиона рублей! Этого хватило, чтобы помочь почти полутора сотням семей медиков.

В ноябре 2020-го Владимир Путин наградил бабушку Зину знаком отличия «За благодеяние». Она вошла в список добрых людей Петербурга и даже выпустила в благотворительных целях книгу «Сержант Зина».

Свой 99-й день рождения Зинаида Корнева встретила в кругу семьи на даче под Петербургом, где жила более тридцати лет. Последние годы она уже не выходила из дома, но помогала людям, чем могла.

Дата и место прощания с Зинаидой Антоновной станут известны позднее.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким ветерана.

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