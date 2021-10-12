После свадьбы в Петербурге потомки императоров Романовых отправляются в мировое турне

Спустя 103 года потомок императорского рода Георгий Романов решил вернуться в Петербург, чтобы обвенчаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дамы в шляпах, кавалеры в мундирах и рота почетного караула. А у невесты на шлейфе свадебного платья – семейный герб Дома Романовых. Это не сюжет исторического блокбастера и не фантазии на тему альтернативной истории Отечества, в которой не случилось Октябрьской революции. Революция случилась. И спустя 103 года потомок императорского рода Георгий Романов решил вернуться в Петербург, чтобы…обвенчаться.

«ПОКАЗАТЬ, ЧТО В РОССИИ НЕ БЕГАЮТ ПО УЛИЦАМ МЕДВЕДИ»

Георгий Романов – великий князь. Правнук Кирилла Романова – двоюродного брата Николая II. Родился в Мадриде, а в России впервые побывал в 1991 году – тогда ему было около десяти лет.

Теперь он приехал сюда с женой – дочерью итальянского посла в Бельгии Ребеккой Беттарини. Приехал, чтобы обвенчаться. Очевидно, супруги заранее решили, что торжество должно быть в лучших царских традициях. Почти как пир на весь мир. Несколько дней Георгий и Ребекка курсировали по редакциям петербургских СМИ, раздавая интервью про наряды, украшения, угощения, наследников и планы на жизнь. Стоит отдать должное – говорили оба по-русски, хоть и с сильным акцентом.

– Мы хотели показать нашим иностранным друзьям и родственникам современную, настоящую Россию, – признавался князь в интервью «КП». – Показать, что здесь красиво, а не бегают медведи по улицам. И где как не на свадьбе это делать.

Для венчания выбрали не абы какую церквушку, а Исаакиевский собор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для венчания выбрали не абы какую церквушку, а Исаакиевский собор. 500 гостей, среди них – последний король Болгарии Симеон II, принцесса Изабель Лихтенштейнская, светлейшие князья грузинские из династии Багратиона…Жаль только принц Уильям и Кейт Миддлтон не приехали – как-никак, родственники.

Из фотографий с венчания можно было бы составить целый модный каталог. Дамы в шляпках, мужчины – в мундирах. Но больше всего народ умилялся матери Георгия Марии Владимировне, которая пришла на церемонию в мехах.

Однако, главной звездой была, конечно, сама Ребекка Беттарини. Для венчания она пошила белоснежное платье из итальянского шелка с шестиметровым шлейфом. Украшал его семейный герб Романовых. На голове невесты – эксклюзивная диадема одного из лучших ювелирных домов – два бриллианта в пять и два карата и еще 438 бриллиантов поменьше на ажурном золотом каркасе.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК И ПОЛУТОРАМЕТРОВЫЙ ТОРТ

Венчал молодых лично митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. А на выходе их встречали почему-то солдаты Преображенского лейб-гвардии полка с саблями на голо. Полк тоже с историей – был основан еще при Петре I, а после активно участвовал во всех дворцовых переворотах. Словом, Романовым не чужой. Но это императорам Романовым, а наши молодые не императоры вовсе, почему же их так встречают?

– Это была ошибка должностного лица. Ведется разбирательство, – рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что виновные наказаны.

На шестиметровом шлейфе невесты был выткан золотой российский герб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но Георгий и Ребекка, вероятно, об этом даже не думали. Они поцеловались на ступенях Исаакиевского собора, нырнули в «Роллс-Ройс» и укатили праздновать. Гуляли «царские» особы два дня в лучших дворцах Петербурга – Этнографическом музее и Константиновском дворце. Гостей потчевали русской кухней, поили дорогим вином, а гвоздем кулинарной программы стал полутораметровый торт с двуглавым орлом и яйцом Фаберже из сахарной пасты.

Бельгийский кондитер Макйл Льюисом-Андесорон, который его изготовил, признавался «КП», что цена такого кулинарного шедевра начинается от 70 тысяч евро. Но нашим молодым торт достался в подарок.

– Когда придумывал дизайн, вдохновился угощением, которое было на свадьбе королевы Виктории и принца Альберта в 1840 году, – рассказал «КП» кондитер. – Если их сравнить, вы сразу увидите, что они похожи, но невеста внесла некоторые коррективы.

Правда, гостям от этого кондитерского великолепия не досталось ни кусочка. Не потому, что жадность – просто торт на самом деле…не настоящий. Внутри него вместо коржей пенопласт – то есть, это не угощение, а прежде всего произведение искусства.

Венчание Георгия и Ребекки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, это был не единственный подарок молодым.

– В Москву уехал целый микроавтобус, полностью загруженный свадебными презентами, – рассказали «КП» в Ее Императорского Величества канцелярии. – Дарили иконы, картины, памятные монеты.

Интересно, что вместо медового месяца у моря Романовы отправятся в путешествие по России.

– У Георгия Михайловича и Виктории Романовны (такое имя приняла Ребекка Беттарини, когда перешла в православие, – прим.ред.) назначен ряд поездок по разным регионам России, – рассказал нам в императорской канцелярии. – Маршрут сейчас составляется.

Ориентировочно турне продлится до Нового года.

Великая княгиня Мария Владимировна на церемонии бракосочетания своего сына. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Существуют две организации, объединяющие потомков императорского рода. Большинство из них входят в состав «Объединения членов рода Романовых». Там во главе стоит Ольга Александровна – праправнучка Николая I. И недавно там тоже гуляла свадьба – венчался Ростислав Романов. Церемония прошла в православном соборе Александра Невского в Париже.

Второе объединение – «Российский императорский дом», во главе которого стоит как раз мать Георгия Мария Владимировна. Интересно, что весь дом состоит из них двоих: матери и сына. Никаких других Романовых там нет.

КОМПЕТЕТНО

«Это светская хроника»

Лев ЛУРЬЕ, историк:

– У наследников Романовых сложные отношения друг с другом. Линию, к которой относятся Мария Владимировна и ее сын, не признают. И не признавали их права на престол почти сразу после революции – с 1923 года. В целом, я не думаю, что это событие в принципе имеет какую-то значимость для российской истории. Это светская хроника. Как свадьба каких-нибудь звезд эстрады – не более того.

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