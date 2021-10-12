QR-код в Карелии с 15 октября 2021 года: Где нужно предъявлять сертификат об иммунизации от коронавируса

В Карелии вводят обязательный QR-код с 15 октября 2021 года
Фото: Олег ЗОЛОТО
QR-код в Карелии с 15 октября 2021 года начнет действовать как пропуск. Из-за подъема заболеваемости губернатор республики Артур Парфенчиков ввел жесткие меры. Теперь и местные жители, и туристы смогут посещать общественные места лишь по QR-коду. Рассказываем, куда не пустят без сертификата о иммунизации от коронавируса.
КУДА НУЖЕН QR-КОД
С 15 октября 2021 года в Карелии необходимо будет предъявлять QR-код при посещении:
музеев;
кафе;
кинотеатров;
фитнес-центров;
бассейнов;
массовых мероприятий.
QR-код
Помимо электронного QR-кода, в котором содержится информация о вакцинации, либо перенесенным за последние полгода заболевании, допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за три дня.
Кроме
Также в Карелии работает система паспортов коллективного иммунитета для организаций. Его можно получить при условии, что 80% и более работников привиты. С 15 октября рестораны и кафе, которые не имеют ПКИ, смогут работать с 6:00 до 1:00. Исключение — объекты дорожного сервиса.
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