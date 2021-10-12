Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Петербурге с 15 ноября

Вакцинация с 15 ноября вводится по распоряжению Роспотребнадзора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Роспотребнадзора узаконило требование об обязательной вакцинации существенной части работающих горожан. Согласно распоряжению главного санитарного врача Натальи Башкетовой, до 15 ноября поучить первый компонент (или однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт») должны 80 % госслужащих и работников сфер, в которых идет интенсивный контакт с людьми. До 15 декабря они должны завершить вакцинацию вторым компонентом.

- Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, - говорится в постановлении.

Под него попадают работники сферы розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Привиться надо будет сотрудникам клиентских офисов банков, почтовых отделений связи, МФЦ, работникам салонов красоты, СПА, массажных салонов, бань, бассейнов, фитнесс-центров и т.д.

На вакцинацию отправят персонал сферы ХКХ и энергетики, сотрудников библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, концертных залов. Те же требования действуют для сотрудников госпредприятий и госслужащих.

Отметим, что аналогичное распоряжение, но с чуть меньшим перечнем, еще 30 июля выпускал Смольный. Тогда речь шла о тех же требованиях, но к 1 и 15 октября. Однако, как пояснили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора «КП-Петербург», тот документ носил рекомендательный характер. То есть сотрудники могли отказаться от прививки и работодатель по закону не имел права повлиять на них. Теперь же он может не допустить до работы или просто уволить строптивого сотрудника.

- С 15 ноября начнутся проверки, нарушителей будут оформлять по соответствующей статье административного кодекса, - отметили в ведомстве.

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