Бизнес-завтрак по теме «Последствия изменения правового статуса апартаментов для рынка недвижимости» прошел в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя»

В Петербурге прошел бизнес-завтрак с участием представителей строительных компаний. Фото: «Оргкомитет конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября 2021 года в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя» состоялся бизнес-завтрак по теме «Последствия изменения правового статуса апартаментов для рынка недвижимости»

В бизнес-завтраке приняли участие представители строительных компаний: ИДК FormulaCity, компании Colliers Санкт-Петербург, КЦ «Петербургская Недвижимость», Объединения "Строительный трест", филиала Северо-Западного федерального округа «Росбанк Дома», сети апартов VALO Service, БЮ (бизнес-юнит) ORANGE LIFE! (ORANGE GROUP), управляющих компаний PSK Invest (входит в ГК «ПСК») и PMI Группы RBI, BecarAssetManagement и Дизайн-бюро «Лепина и Орлова». СМИ были представлены газетами «Строительный еженедельник», «Недвижимость и строительство», «МК в Питере», порталами «Новострой-СПб и Новострой-М», novostroy.su, «ТТФинанс» и «Экономика сегодня». Партнерами бизнес-завтрака выступили компании Valo и Beсar.

Модератором мероприятия выступила Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» и генеральный директор Большого Сервера Недвижимости.

Она напомнила собравшимся, что завтрак проходит в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя». Сейчас проходит второй его этап. Финалисты готовят конкурсную документацию, которую в этом году будет оценивать независимый консультант конкурса, компания Colliers. «Тайные покупатели» на следующей неделе начнут проверять работу отделов продаж, а эксперты готовятся к объездам жилых комплексов. Результаты всей работы Оргкомитета и презентации финалистов будут представлены на заседании Экспертного совета 12 ноября в зале Ученого совета СПбГАСУ.

Ситуация на рынке апартаментов в СПб и ЛО в текущем году. Сокращение числа предложений – это высокий спрос или недостаток предложений? Ценовые изменения по разным сегментам апартаментов.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости компании Colliers Санкт-Петербург отметила, что рост рынка апартаментов с 2020 года сдерживают экономическая нестабильность и неопределенность их юридического статуса, поэтому девелоперская активность носит сдержанный характер. Бум предложений пришелся на 2017-2019 г.г., когда запускались самые крупные проекты, сейчас же – небольшие, бутиковые. Пополнение предложения на рынке серьезно замедлилось. В 2021 году первичное предложение пополнилось шестью сервисными объектами на 33 тыс. квадратных метров – всего 1226 лотов. За первое полугодие 2021 года объем предложения снизился на 15%, и это всего лишь 19 тыс. лотов в 30 проектах городского формата. Большая часть этого объёма — 86% — приходится на сервисные апартаменты. Зонами концентрации апарт-комплексов по-прежнему остаются Московский, Невский и Выборгский районы города.

Сервисные апартаменты – это аналог коммерческой недвижимости, но с набором услуг, подобных тем, что предоставляют гостиницы. Как показал 2020 год, апартаменты гораздо лучше себя чувствуют, чем гостиничные сети. Стартовые цены на сервисные апартаменты значительно выросли из-за роста цен на земельные участки, себестоимость строительства, из-за перехода рынка строительства на проектное финансирование, а также из-за планового увеличения стоимости апартаментов. В сегменте сервисных апартаментов средний показатель вырос до 200 тыс. рублей за кв.метр (+28%). До первого квартала 2021 года динамика цен на сервисные апартаменты была положительной, сейчас темпы замедляются. Стоимость апартаментов в несервисном формате демонстрирует слабоотрицательную динамику по сравнению с предыдущим кварталом, и это связано с ограниченным предложением апартаментов этого формата на рынке.

Динамика спроса в 2021 году достигла пика, и количество проданных апартаментов на первое полугодие составила 80 тыс. кв. метров. Это вдвое выше показателя аналогичного периода 2020 года, и сейчас является максимальным полугодовым значением за всю историю рынка апартаментов. В третьем квартале спрос будет продолжать расти, как альтернатива для вложения средств. Инвесторы теперь не покупают самый дешевый лот на старте, а при принятии решения обращают внимание на оператора, становясь владельцами лотов в двух и более разных апарт-комплексах, что говорит о диверсификации портфеля.

Каждый пятый покупатель апартаментов совершает повторную покупку, выбирая проверенных девелопера и управляющую компанию. Прирост стоимости апартаментов, приобретенных в 2018-2019 годах, сегодня составляет более 40%. Проект закона об апартаментах. Что он нам готовит? Новое понятие «многофункциональное здание». Какими характеристиками должны обладать подобные проекты? Что это означает для потребителя? Градостроительная комиссия определит размер соцобязательств для каждого девелопера. Как эта инициатива повлияет на рынок?

Как обозначила проблему Валентина Нагиева, вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают уже не первый год. Минстрой планировал принять соответствующий законопроект еще в 2016 году, тогда предполагалось, что юридически апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий» прошел первое чтение в мае 2021 года. До тех пор, пока не будет принят закон, все новые проекты строительства апартаментов в Петербурге будут рассматриваться на Градостроительной комиссии и нагружаться соцобязательствами. Комиссия была утверждена в начале мая. Нововведение коснётся всех проектов: и сервисных апартаментов, которые строятся как гостиницы, и псевдожилья.

Юрий Грудин, генеральный директор ИДК FormulaCity, прокомментировал, что, несмотря на неопределенность статуса, рынок апартаментов сложился, и очень важно, чтобы при принятии нового закона учитывалось мнение самих участников рынка. Основной вопрос – как статус апартаментов будет «привязан» к 214ФЗ, потому что на нем построена вся бизнес-модель привлечения инвесторов на рынке строительства.

У закона было много версий, но законодатели пошли по пути определения статуса многофункционального здания. Неопределенность статуса апартаментов «подвешивает» положение и девелоперов, и самих потребителей, и оказывает влияние на органы исполнительной власти. В 2020 году было фактически наложено вето на запуск новых комплексов апартаментов, и лишь немногим девелоперам удалось дойти до этапа получения разрешения на строительство.

Опасения девелоперов связаны с тем, что, с одной стороны, власти хотят развивать туристическую сферу, с другой – нагружают застройщиков апарт-отелей строительством транспортной и социальной инфраструктуры. Себестоимость строительства сервисных апартаментов выше, чем жилья, а коэффициент полезной продаваемой площади в зданиях с апартаментами – существенно ниже. Дополнительная социальная нагрузка на сервисные апартаменты убивает для девелопера их экономику и желание инвестировать и строить.

Форматы гибких многофункциональных зданий сегодня являются общемировым трендом. А с точки зрения потребительского спроса, в условиях пандемии сервисные апартаменты показали более устойчивые показатели, чем гостиницы. Что говорит о высоком потенциале данного сегмента, и весь рынок ожидает скорейшего принятия закона.

Анастасия Кузенкова, заместитель директора по перспективному развитию ГБУ "Управление строительными проектами" отметила, что Градостроительная комиссия Петербурга с мая заседала уже дважды, в Комитете по строительству прошли пять заседаний рабочей группы. В ее заседаниях участвуют чиновники всех уровней и блоков администрации города, а в ее работе находится более 70-ти проектов жилищного строительства.

Градостроительная комиссия определяет условия реализации жилищного строительства, строительства гостиниц и иных средств размещения на территории Петербурга в части обеспеченности объектами обслуживания и инженерно-транспортной инфраструктуры

В Постановлении № 314 понятие «гостиница» употребляется в значении, определенном ФЗ от 24.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в РФ», устанавливающим, что гостиница является средством размещения, предоставляющим гостиничные услуги и которое относится к одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением правительства РФ от 18.11.2020 № 1860. Установлены виды гостиниц, включающие апарт-отель и комплекс апартаментов.

Комиссия оценивает архитектурно-градостроительные потенциалы территории (АГПТ), предоставленные правообладателями земельных участков или объектов недвижимости, целях реализации проектов жилищного строительства. У девелопера, приглашенного на заседание комиссии, есть возможность презентовать свой проект и ответить на вопросы членов комиссии. Рассмотрение проектной документации проектов жилищного строительства и проведение ее экспертизы к полномочиям комиссии не относится. Однако, нужны эксперты, которые бы квалифицированно определяли принадлежность проекта к гостинице или апартаментам. Такими экспертами могут выступать специальные аккредитованные организации, государственный контроль (надзор) за которыми осуществляет Федеральное агентство по туризму.

Константин Сторожев, генеральный директор VALO Serviceуточнил, что есть принципиальное различие в ситуации с апартаментами в Москве и Петербурге. В столице построено огромное количество апартаментов, где живут люди и не могут получить социальные гарантии.

С точки зрения формального законодательства, собственники нежилого помещения не может получить регистрацию в апартаменте. Арендатор может получить гостиничную регистрацию на срок договора аренды, если объект прошел классификацию. Теоретически это дает возможность получать социальные блага в полном объеме, однако в большинстве своем такая практика отсутствует. Законодатели эту проблему и пытаются решить, но это чисто московская история. – В Петербурге в основном сервисные апартаменты, которые используются как гостиничные сети.

Есть «нехорошая» тенденция узаконить перевод нежилых помещений в жилье, что подрывает сложившуюся систему ввода и эксплуатации сервисных апартаментов и работу гостиничных сетей. Поэтому московские законодательные инициативы подобного рода похожи на «выстрел в ногу соседу». Пока они не реализованы, с появлением в Петербурге Градостроительной комиссии появилась возможность управлять ситуацией в ручном режиме и взаимодействовать с участниками рынка.

Предложение привлекать для работы комиссии членов Экспертного совета РГУД по апартаментам и представителями Комитета по туризму воспринято властью положительно. Это позволит работу Градостроительной комиссии для рынка сделать прозрачной, и доверие потребителей будет гораздо выше. Властям тоже не нужны неудачные проекты.

Какую доходность сегодня предлагают инвесторам апарт-отели? Изменилась ли она? Сколько можно заработать, инвестируя в апартаменты? Доходные программы: как выбрать подходящую?

Как отметила Ольга Трошева, руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость», в этом году сервисные апартаменты отмечают 10 лет со дня старта продаж первого проекта в Петербурге, апарт отеля YE'S на Хошимина. Уже через пять лет в городе было 10 игроков на рынке, а сегодня он представляет собой порядка 27 действующих апарт-отелей, еще 26 строятся, и игроков уже – 27.

Сегодня в городе превалируют сервисные апартаменты, появился интерес к реконструкции объектов. Схемы привлечения средств покупателей разные. Сегодня в продаже более 5 тыс.юнитов. Рынок пополняется новыми объектами: если в 2020 году в реализацию поступило чуть более 2 тыс. лотов, то за 9 месяцев 2021 года – 2,9 тыс. лотов.

Апартаменты остаются важным инструментом пассивного дохода на фоне низкой привлекательности депозитов, девальвации рубля и пр. В пандемию, несмотря на проблемы с заполняемостью, владельцы апартаментов нашли инструменты для обеспечения инвесторов минимальной доходностью за счет, например, переориентации с краткосрочной на средне- и долгосрочную аренду апартаментов.

Значительно выросла информированность покупателей, которые в 90% случаев покупают апартаменты с инвестиционной целью. Нынешний покупатель апартаментов – это в среднем 40-45-летние владельцы бизнесов, управленцы и топ-менеджеры среднего звена, из которых 30-35% покупают этот инвестиционный продут в ипотеку; 30% от всего объема сделок – региональные.

Каков портрет покупателя, арендатора, собственника? Какими методами и инструментами ваша компания отстраивается от конкурентов и коллег по цеху? Какими хитрыми методами работает ваша УК и как ей удается сохранить репутацию?

Карина Шальнова, генеральный директор управляющей компании RBI PM (входит в Группу RBI), констатировала, что большинство нынешних инвесторов осознанно подходят к покупке апартаментов. Как правило, они владеют информацией о ситуации на рынке, имеют в портфеле несколько программ, трезво оценивают доходность проекта (7-10%) и не склонны верить завышенным обещаниям.

Карина Шальнова отметила, что 2020 год показал запрос клиентов на открытость управляющей компании: RBI PM была первой компанией, которая в специальном личном кабинете инвестора, онлайн, стала полностью раскрывать для клиентов всю статистику по доходности, включая показатели ADR и RevPAR. И, несмотря на изначальный скептицизм, другие игроки рынка уже сейчас последовали этому примеру.

Потребитель сегодня смотрит не только на прозрачность бизнеса и доходность проекта, но и на качество предлагаемого продукта и сервиса, потому что это является гарантией доходности его активов, добавляет Карина Шальнова. Важно, что RBI PM, в отличие от других участников рынка, не отказывается от программ гарантированного дохода. Многие компании сегодня уже свернули такие программы, т.к. отечественные туристы не готовы платить за апартаменты по «доковидным» ценам. Но RBI PM, по словам Карины Шальновой, в своем продукте уверена.

В «Росбанк Дом», по словам Ирины Илясовой, начальника управления по Северо-Западному федеральному округу банка, за последние восемь месяцев 2021 года объем кредитуемых апартаментов в регионе вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 64%. Кредиты в большинстве своем берут мужчины, средний возраст заемщиков – 38 лет. Существенно выросла средняя сумма кредита: на первичном рынке она составляет 3,7 млн рублей (против 2,6 млн в прошлом году), что выше средней суммы стандартных потребительских кредитов. Средняя сумма кредитов на вторичном рынке апартаментов сегодня составляет 6,4 млн рублей (3, 7 млн).

Увеличилось число заемщиков, которые повторно обращаются кредитом на апартаменты, что говорит о том, что с помощью ипотеки можно инвестировать в апартаменты. (В «Росбанк Дом» есть клиенты, которые возвращаются, например, за 6-м или даже за 11-м кредитом на апартаменты). Базовая ставка по таким кредитам – 9,9%, ее можно снизить на 4% за счет субсидированной ставки с помощью застройщика на весь срок кредитования. Доля ипотечных кредитов на апартаменты в «Росбанк Дом» в Северо-Западном регионе составляет 3-5% от общего объема выдач на первичном рынке.

По словам Елизаветы Ковригиной, директора БЮ (бизнес-юнита) Orange.Life! (ORANGE GROUP), менее чем за год со старта продаж первого проекта (Izzzi у Гостиного Двора) сформирован пул инвесторов, каждый пятый из которых (20%) приобрел номер и в следующем проекте (Izzzi у Владимирской, прием гостей начался досрочно, с 1 октября этого года, за 3 месяца до запланированного срока сдачи).

Усредненный портрет покупателя выглядит следующим образом: в основном это петербургские потребители (таргетинг на регионы и Москву не выстраивался, но органический приток этих покупателей составил до 20%), возраст покупателей – 35-50 лет, ядро 40-45, а вот количество мужчин и женщин отличается очень незначительно.

О среднегодовом уровне доходности можно будет судить по итогам 2021, но уже сейчас очевидно, что результаты для неполного года работы вселяют оптимизм. 13,2% годовых уже получают те потребители, которые зашли на первом этапе в январе 2021 года. Доходность же тех, кто дожидался полного запуска отеля и приобретал номер по более высоким ценам, немного ниже, но также составляет не менее 10%.

VALO Service при разработке доходных программ ориентируется на принцип «котлового метода», когда доходы от всего номерного фонда собираются, отсюда вычитывается общая сумма расходов, а остаток делится поровну между собственниками апартаментов (пропорционально количеству номеров). Такой подход, по мнению Константина Сторожева, интересен тем, что собственник апартаментов сможет не беспокоиться о загрузке именно его номера, поскольку получит прибыль в любом случае. Она не зависит ни от самостоятельно сдающих апартаменты инвесторов, ни от числа апартаментов, которые находятся на какое-то время в стоп-листе.

Ирина Ражева, руководитель отдела коммерческой недвижимости Объединения "Строительный трест": «Рост спроса на апартаменты, в частности, сервисные, - тенденция, которая образовалась за счет переориентации на внутреннего потребителя. Очевидно, что за спросом последует рост предложений в этом сегменте. «Строительный трест» имеет успешный опыт строительства и реализации апартаментов, и рассматривает перспективу реализации новых проектов».

Александр Погодин, коммерческий директор ИДК FormulaCity (в прошлом – генеральный директор сети первых в Петербурге апарт-отелей YE'S), заметил, что у сервисных апартаментов нет единого «отца», потому что каждый приходящий на рынок девелопер привносит что-то свое, перерабатывая концепцию проекта в процессе стройки. Например, апарт-отель YE'S на Хошимина за время строительства 12 лет назад совершенно поменял свою конфигурацию «из красивой» – в «востребованную».

Запуская в 2020 году апарт-отель YES Марата, девелопер ориентировался на постоянно меняющиеся потребности инвестора и арендатора. Требования к качеству и комфортности продукта повышаются, и работающие на этом рынке девелоперы вынуждены им соответствовать. И главное, на что сегодня ориентируется потребитель – это надежность проекта и прозрачность бизнеса.

Что касается социальной значимости рынка апарт-отелей, то следует учесть, что тысячи бывших «серых» арендодателей квартир сегодня переведены в легальный бизнес, платят налоги и готовы работать абсолютно честно.

Анна Панова, генеральный директор управляющей компании PSK Invest (входит в ГК «ПСК»), подтвердила, что именно апартаменты дают сейчас импульс развитию гостиничного рынка. Так, свои масштабные проекты START на Парнасе и сеть Avenir компания реализует в формате долгосрочной аренды. Под каждый отель разрабатывается своя концепция, и в зависимости от класса, каждая из них соответствует показателям классификации. При этом девелопер старается учитывать запрос инвесторов и собственников на определенный уровень доходности.

Какие перспективы у рынка апартаментов?

По мнению Катерины Соболевой, вице-президент BecarAssetManagement, пандемия сформировала у людей помимо повсеместной диджитализации еще и потребность в живом общении. Формируется новый класс платежеспособной аудитории из числа блогеров и тиктокеров, дизайнеров и программистов, которым нужна свобода и комфорт. Поколение Z не любит себя привязывать к конкретной стране, работе и предпочитает участвовать сразу в нескольких проектах.

У таких людей свои требования к жилью. Эти потребности компания постаралась учесть при строительстве коливингаYouCo (Vertical на Орджоникидзе). Помимо личного пространства с удобствами, резиденты смогут получать доступ к разнообразным общественным зонам (спа-зоны, прачечные, концертные площадки, игровые зоны, переговорные, коворкинги и пр.).

Ольга Орлова, руководитель дизайн-бюро «Лепина и Орлова» заметила, что главной ценностью современного человека становятся время и комфорт.

При проектировании апартаментов уровня премиум-класса необходимо учитывать желание современного человека быть мобильным, иметь возможность работать из дома, находясь в экологичных условиях. Чтобы конкурировать, апарт-отель должен быть не только удобным, но и красивым, ярким, дерзким, необычным. Образ интерьера и общая атмосфера должны запоминаться. Очень интересным может быть микс из современной стилистики и старинной архитектуры. Лепной декор, хрустальные светильники – все это передает атмосферу парадного Петербурга. Разбавить классику и добавить позитива можно современными эпатажными дизайнерскими предметами и элементами декора.

Другое направление – это рассказ об истории места – за счет акцентных стен и оригинального текстиля при универсальном, нейтральном оформлении номеров. Помимо яркого образа, основным требованием остается типология - номера должны быть идентичны по комфорту и наполнению.

Не стоит забывать и об удобстве маломобильных групп населения. Но лицо любого отеля - это входная группа, лобби и общественные зоны!

В заключении Олег Бритов, исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций, пригласил собравшихся принять участие в XXIV практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», которая пройдет 28 октября.

Заключительный в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя» бизнес-завтрак пройдет 26 октября, тема: «Жизнь жилого комплекса после сдачи в эксплуатацию: кто в доме хозяин?».