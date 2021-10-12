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Происшествия12 октября 2021 14:49

"Требовал фото мертвой жены": Житель Петербурга взял 1 млн рублей в кредит на убийство бывшей жены

Мужчину задержали, когда он передавал киллеру оставшуюся часть вознаграждения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга взял кредит для убийства бывшей супруги

Житель Петербурга взял кредит для убийства бывшей супруги

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, заказавшего убийство бывшей жены. 54-летнего работника автобусного парка схватили сотрудники уголовного розыска 11 октября 2021 года, когда он встречался с киллером, чтобы заплатить тому за "работу". Однако он не знал, что его уже ждут наручники.

- По данным следствия, мужчина решил заказать убийство своей бывшей жены из-за личных неприязней. Он обратился к своему знакомому, которому предложил стать киллером за 1,5 миллиона рублей, рассказал ему детали о супруге и выдал аванс - 300 тысяч рублей, - рассказали в следственном комитете.

Но "наемный убийца" сразу же пошел в полицию и рассказал, куда его втягивает приятель. Тогда за заказчиком была установлена слежка.

29 сентября мужчина встретился с "киллером" и рассказал ему план действий, предоставив несколько "удобных" дат для убийства бывшей супруги. Также он попросил отправить ему сообщение с рекламой стоматологии, как подтверждение, что заказ исполнен. Кроме того, он просил предоставить ему фото мертвой экс-жены.

Полицейские провели операцию, через "киллера" предоставили ему искусственно созданное фото "мертвой цели", и отправили "наемного убийцу" забирать плату. 11 октября мужчины встретились у одного из домов на Кубинской улице. Заказчик был уверен, что все пошло по его плану и передал исполнителю 1 миллион рублей, который сам взял в банке в кредит. В этот момент его задержали.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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