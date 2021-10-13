Стало известно, сколько детей, больных COVID-19, на самом деле находится в больнице имени Филатова

В больнице Филатова свободно больше 200 коек для детей с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день в больнице № 5 имени Филатова – главной детской инфекционной больнице Петербурга – находится 127 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19. Это примерно соответствует уровню октября 2020 года. Об этом «Комсомолке» в среду, 13 октября, сообщил информированный источник.

- Рост количества поступлений действительно есть, но он обусловлен сезонностью, - уточнил собеседник издания. – В больницу поступают дети не только с коронавирусом, но и с другими респираторными инфекциями. Все работает в штатном режиме, перегруза нет – свободными остаются еще 235 инфекционных коек.

Напомним: в минувший вторник, 12 октября, петербуржцев взволновала новость о том, что у больницы выстроилась «очередь» из машин скорой помощи. Однако проблемы в этом нет, рассказали «КП» в городском комитете по здравоохранению.

- Эта очередь просуществовала всего полчаса, - уточнили в ведомстве. – Действительно, нагрузка на стационар выросла примерно на 20 % - за прошлую неделю туда поступило 596 детей. Но это совершенно нормальное явление, оно не связано с ростом заболеваемости именно COVID-19. Сейчас осень, а осенью дети всегда болеют чаще – в том числе респираторными вирусными заболеваниями. К тому же многие родители, взволнованные новостями о «четвертой волне», предпочитают перестраховаться и после визита в поликлинику едут со своими детьми еще и в больницу.

Тем не менее то, что дети стали болеть COVID-19 тяжелее и чаще – факт. Не так давно «Комсомолка» рассказывала об опыте врачей Первого государственного медицинского педиатрического университета, где также развернуто небольшое (на 15 коек) отделение для маленьких пациентов с «ковидом». Со слов специалистов, теперь болезнь чаще начинается с высокой и стойкой температуры – вплоть до 39 градусов – и чаще приводит к тяжелым формам поражения легких, причем не только у детей старшего возраста, но даже у грудничков.