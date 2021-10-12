Почти 600 детей поступили в больницу Филатова за неделю в Петербурге

Почти 600 детей поступили в главную детскую больницу Петербурга за неделю. Фото: vk.com/filatovhospital

596 детей поступили в больницу №5 имени Филатова в Петербурге за прошлую неделю, с 4 по 10 октября 2021 года. Об этом «Комсомолке» рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы. Цифра впечатляет, но комздрав объясняет это обычным сезонным подъемом инфекционной заболеваемости, который бывает в городе каждую осень.

- Нужно подчеркнуть, что это были не госпитализации, а именно поступления. Дело в том, что почти каждый четвертый ребенок отпускается домой, так как не нуждается в стационарном лечении, - отметили «КП-Петербург» в пресс-службе городского комздрава.

Ранее «Комсомолка» писала о длинных очередях из машин скорой помощи перед главной детской больницей Северной столицы.