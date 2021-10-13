Штрафовать, увольнять, объявлять выговоры и лишать зарплаты: Как будут наказывать тех, кто отказывается от обязательной вакцинации в Петербурге

В Санкт-Петербурге вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вводится обязательная вакцинация для работников определенных сфер – в минувший вторник, 12 октября, об этом официально заявило городское управление Роспотребнадзора. «Комсомолка» изучила новое постановление, связалась с ответственными лицами и экспертами – и теперь готова рассказать, что нас на самом деле ждет.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Нового в постановлении Роспотребнадзора на первый взгляд на самом деле мало – в ключевых аспектах оно практически копирует «антиковидное» 121-е постановление Смольного с изменениями от 7 июля. Точно так же оно предписывает вакцинировать не менее 80 % работников сфер культуры, здравоохранения, образования, работников курьерских служб, организаций, предоставляющих бытовые услуги, ресторанов, кафе, общественного транспорта и так далее. Сроки только новые: теперь вакцинироваться все должны не позднее 15 декабря.

В числе всех прочих в обязательном порядке нужно вакцинироваться водителям общественного транспорта и такси... Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное отличие – обязательность. Если раньше руководители практически не имели рычагов давления на своих подчиненных, отказывающихся от прививки (их можно было только временно отстранить от работы или попросту начать запугивать и давить исподволь – и то официальные органы говорят, что такого не было), то теперь того, кто категорически не желает подставлять плечо под укол, можно наказывать. К отстранению добавится еще кое-что, а вот что именно – решаться будет в индивидуальном порядке.

- Конкретные меры взыскания руководители компаний и учреждений будут определять самостоятельно, - разъяснили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. - Постановление наделяет их правом создавать свои внутренние нормативные акты и уже исходя из них определять, как именно они будут наказывать сотрудника, уклоняющегося от обязательной вакцинации без веских на то причин: штрафовать, увольнять, объявлять выговоры, лишать зарплаты и так далее. Все – на усмотрение руководителей.

А ЕСЛИ Я НЕ СОГЛАСЕН?

Все, что мы перечислили выше - законно. По крайней мере формально – существует федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который наделяет главного санитарного врача (как России, так и каждого отдельного региона) правом делать профилактические прививки обязательными. Что будет на деле – вопрос пока без ответа.

...а также сотрудникам баров, кафе и ресторанов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если очень коротко, то мы ждем судебных процессов, - рассказал «Комсомолке» медицинский юрист Алексей Старченко. – Потому что на данный момент ситуация выглядит очень неопределенной. Возьмем, например, уборщицу в магазине. Технически она входит в сферу обслуживания, а значит, должна привиться. Но как быть, если она приходит в магазин после закрытия, когда никого уже нет, и убирается там одна? Или, скажем, что делать с директором магазина, который не выходит из своего кабинета и никак не взаимодействует с покупателями и персоналом? А если он выходит, но в СИЗах? Очень много нюансов и вопросов, на которые на данный момент нет ответа. Формально если человека лишили зарплаты или уволили, и он с этим не согласен, он имеет полное право обратиться в суд. Что будет дальше – никто сказать пока не в силах, остается только ждать конкретных прецедентов.

А ЕСЛИ Я ИМЕЮ МЕДОТВОД ИЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ?

По поводу медотводов в постановлении сказано вполне четко: те, у кого они есть, от обязательной вакцинации освобождаются. Почитав некоторых коллег, мы на всякий случай решили удостовериться и обратились напрямую в региональное управление Роспотребнадзора, где нам подтвердили: есть медотвод – гуляй смело, никто тебя не отстранит и без зарплаты не оставит.

А вот переболевшие в документе не упоминаются вообще – хотя даже министерство здравоохранения неоднократно обращало внимание на то, что вакцинироваться следует не ранее чем через полгода после перенесенного заболевания. Во все том же Роспотребнадзоре предоставить нам оперативный комментарий на этот счет не смогли. Однако информированные источники, которых мы опросили, развеяли завесу тайны – пока что решения по переболевшим попросту нет.

Наказание для "уклонистов" остается на усмотрение работодателя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас идет процесс согласования с эпидемиологами, - уточнили собеседники издания. – Но скорее всего переболевшие все-таки также будут освобождены от обязательной вакцинации и войдут в те 20 %, которые могут не делать прививку и не рисковать при этом зарплатой. Но, опять же, пока конкретики по этому вопросу нет. Скорее всего в дальнейшем к постановлению будут выпущены комментарии или разъяснения.

А ЕСЛИ Я ВСЕ-ТАКИ ПРИВЬЮСЬ?

Допускаем, что среди жителей и гостей Петербурга найдутся те, кто, устав от бесконечной тревоги и непоняток, просто пойдут и сделают уже прививку – и плевать на то, болели они или нет, и есть ли у них антитела.

- На самом деле такой подход – вакцинироваться сразу после болезни или спустя какое-то короткое время, на фоне высокого титра антител – является, по большому счету, бессмысленным, - констатирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев. – В лучшем случае просто ничего не будет – кроме, конечно же, напрасной траты времени и вакцины. В худшем человек может столкнуться с некоторыми тяжелыми реакциями организма – в том числе и с тем, что медики называют цитокиновым штормом, когда иммунная система «разбалансируется» и начинает атаковать сама себя. Ограничение в шесть месяцев между болезнью и вакцинацией тоже ведь не просто так придумали. Скажу вам даже больше – переболевшим COVID-19, согласно последним исследованиям, в принципе может быть и не нужно ревакцинироваться, потому что у них сохраняется хороший клеточный иммунитет, и клетки памяти в случае угрозы быстро стимулируют выработку нужных антител. Поэтому я надеюсь, что переболевших от обязательной вакцинации все-таки освободят – это по крайней мере было бы разумно.