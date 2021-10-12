В Роспотребнадзоре объяснили, что раньше вакцинация в Петербурге была добровольной, а теперь - обязательная

С 15 ноября вакцинация от коронавируса в Петербурге становится обязательной для широкого списка работающих горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском управлении Роспотребнадзора объяснили, что меняется с 15 ноября для жителей города, попадающих под новое распоряжение главного санитарного врача об обязательной вакцинации. Оказывается, существовавшая ранее норма была «рекомендательной». Теперь это прописано юридически.

- Ранее мы не могли заставить людей вакцинироваться. Сейчас это уже будет обязательно. Это для работодателей, которые смогут повлиять на сотрудников, которые откажутся прививаться. С 15 ноября будут проверки и можно будет штрафовать за нарушение санитарных норм и несоблюдение данного постановления санитарного врача, - рассказала «КП-Петербург» представитель петербургского Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

Напомним, что под обязательную вакцинацию 80% персонала подпадают все государственные организации города, органы власти, а также широкий спектр сферы услуг, общепита, общественного транспорта, доставки товаров, ЖКХ, сферы здоровья и красоты, работники театров, музеев, кино и т.д.

Привиться надо будет и работникам отделений банков и почты, которые общаются с посетителями. Первую или единственную прививку надо поставить до 15 ноября, второй компонент - до 15 декабря.