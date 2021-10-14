«Уходили с прикрытием на "Матизе"»: Бывшего сотрудника ФСБ арестовали за разбой на 10 миллионов рублей в центре Петербурга

Суд арестовал двух участников разбойного нападения на бизнесмена в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский райсуд Петербурга отправил под арест двух из четырех участников группы, совершившей разбойное нападение на коммерсанта в здании бизнес-центр на Смоленской улице. Мужчина был избит и лишился сумки с наличностью на 10 миллионов рублей. Пикантность ситуации была в том, что один из налетчиков ранее работал в ФСБ.

- 12 октября обвиняемые, действуя в составе организованной группы, находясь в холле дома 33 по Смоленской улице, напали на Ж., нанесли потерпевшему множественные удары твердыми предметами по телу и голове, после чего завладели сумкой, содержащей деньги в рублях и валюте на общую сумму 10 690 196 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потом двое нападавших скрылись на маленьком «Дэу Матиз» с подложными номерами, которым управлял третий сообщник. Еще один с рацией координировал отход. Чтобы сбить полицию со следа, «Матиз» бросили на Киевской улице с зажигательным устройством в салоне, которое должно было сжечь машину, но не сработало. А четвертый участник группы подобрал всех троих на своей «Тойоте Камри».

Однако хитрости не помогли и все четверо оказались в руках полиции. При задержании разбойники оказали сопротивление.

На избрании меры пресечения двое из четверых заявили, что их причастность к нападению не доказана и просили оставить их под домашним арестом. Следствие же настаивало на помещении подозреваемых в СИЗО, тем более, что один из них - бывший сотрудник ФСБ и знаком о оперативными методами работы, поэтому может скрыться.

Судья просьбу следователя удовлетворил и отправил задержанных под арест до 11 декабря. Всем разбойникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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