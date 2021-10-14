Родственники сообщили об исчезновении экс-мужа пропавшей в Кудрово матери троих детей

Девушка пропала 9 октября Фото: СОЦСЕТИ

В Кудрово уже почти неделю ищут пропавшую мать троих детей 23-летнюю Анастасию Пикалову. Девушка пропала 9 октября. После работы в салоне красоты она поехала к своему бывшему возлюбленному Александру. Пара рассталась и, по одной из версий, не могла поделить младшего ребенка.

- Александр сказал Насте, что ребенок находится у его мамы, - рассказала "КП-Петербург" коллега Анастасии. - Они поехали к его маме на его машине. Однако в пути, по его словам, они поругались, и он ее высадил из машины по адресу Коммуны, 10. Там находятся гаражи. Сам Александр настаивает на этой версии. Он отвечает на звонки, общается вежливо.

После этого Анастасию больше никто не видел. Родственникам такой рассказ показался странным.

Анастасию не могут найти почти неделю Фото: Лиза Алерт

Поначалу в Сети объявили о поисках Анастасии. Ориентировки на нее распространяли поисковые отряды. В соцсетях публиковались данные о ее пропаже. Но позже родственники резко прекратили призывать людей к поискам Насти.

- Нам такое указание дали сотрудники полиции, - пояснила коллега Анастасии. - Они попросили временно не распространять никакую информацию.

Друзья Анастасии заявили "КП-Петербург", что силовики якобы задержали Александра. Друзья самого Александра также подтвердили "КП-Петербург" эту информацию.

- Да, его задержали, - сообщил друг Александра, который сам связался с "КП". - Мы считаем, что он не причастен к пропаже Анастасии. Он не мог ничего плохого с ней сделать. Но нам силовики ничего не сообщают, родственники не знают даже, где его содержат.

Родственники Александра тоже считают, что Александр задержан.

- Саша вчера, 13 октября, поехал в 128 отделение полиции Всеволожского района к 12:00, после этого он пропал, телефон выключен, - сообщили "КП-Петербург" родственники Александра. - Мы в отдел полиции приехали с адвокатом. Ни нас, ни адвоката туда не пустили. Сначала дежурный сказал, что он у них в отделе. А потом нам сообщили, что его там нет. Также в полиции уточнили, что они его не задерживали. Сейчас его родственник поехал в прокуратуру писать заявление по поводу того, что нам не сообщают, где Александр.

Однако в СУ СКР по Ленинградской области сообщили, что их управление этим не занимается. В ГСУ СКР по Петербургу, где тоже могли быть материалы, также уточнили, что у них нет в производстве дел по этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшую многодетную мать разыскивают четвертые сутки в Кудрово

Мать говорит, что у нее были многочисленные ссоры с сожителем (подробности)