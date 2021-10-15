«Газпром» подписал контракт на реконструкцию военного аэродрома в Левашово на 10 миллиардов рублей

Новый гражданский аэропорт построят в Левашово к лету 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Газпром» подписал договор с Министерством обороны о реконструкции военного аэродрома в Левашово, где в будущем появится новый гражданский аэропорт, но «совместного» с военными базирования.

- По поручению президента России и по решению правительства РФ Минобороны заключило концессионное соглашение с ПАО «Газпром» о реконструкции военного аэродрома Левашово и о переоборудовании его в аэродром совместного базирования, - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Для приема пассажирских и грузовых гражданских самолетов планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить современный пассажирский терминал и башню управления полетами с необходимым навигационным и метеооборудованием.

Все расходы по переоборудованию аэродрома в современный аэропорт лягут на плечи «Газпрома». Компания выделяет на работы более 10 миллиардов рублей.

Разработка проектной документации уже завершена, на объекте начались строительно-монтажные работы. Основная часть реконструкции должна быть сделана к лету 2023 года.

Напомним, что для подъезда к новому аэропорту, где будет базироваться воздушный отряд «Газпром-Авиа», сделают отдельный съезд с КАД и выезд на него.

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