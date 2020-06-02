2020-06-02T16:32:39+03:00
Общество

Аэропорт «Газпрома» в Петербурге построит свой заезд на КАД и станет принимать международные рейсы

Аэропортовый комплекс расположится в Левашове на месте военного аэродрома
Анна ПОСЛЯНОВА
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Запустить аэропорт планирую в конце 2022 годаЗапустить аэропорт планирую в конце 2022 годаФото: Александр ГЛУЗ
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Пока губернатор Александр Дрозденко расторгает соглашение между Петербургом и Ленобластью, запрещающее строить аэропорты в радиусе 450 километров от Пулково, дабы защитить инвесторов существующей воздушной гавани, и планирует открыть хаб в Сиверском то к 2021, то к 2023 году, новый аэропорт потихоньку появляется прямо в черте Петербурга.

200 ПАССАЖИРОВ В ЧАС

Аэропорт с международными рейсами откроется в Левашове на месте военного аэродрома. За его реконструкцию еще в прошлом году по поручению президента Владимира Путина взялись Минобороны и «Газпром», которые должны были заключить концессионное соглашение.

Первые документы по загадочному аэропорту в Левашове, где будет базироваться и военная, и гражданская авиация, появились в открытом доступе в конце 2019-го. Компания «Газпром инвест» объявила конкурс на подготовку и полное сопровождение строительства. Работы включили инвестиционные и правовые услуги, финансово-экономическое обоснование, проект концессионного соглашения, финансовую модель. За эти услуги компания была готова заплатить 388,2 миллиона рублей.

Конкретику в облик будущего аэропорта внес следующий конкурс, объявленный компанией «Газпром инвест» в марте этого года. 41 миллион рублей выкроили под кадастровую работу, оформление прав «Газпрома» на участки под будущий аэропортовый комплекс и геодезию. На конкурс подали семь заявок, победителем стал подрядчик, который предложил выполнить все работы за 27,9 миллиона рублей. На решение земельного вопроса у него есть срок до конца 2022 года.

В 2019-ом аэропорт Пулково в среднем обслуживал более 2 000 человек в час Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019-ом аэропорт Пулково в среднем обслуживал более 2 000 человек в часФото: Артем КИЛЬКИН

Из конкурсной документации становится понятно, что аэропорт (а именно его гражданская часть) будет рассчитан на 200 пассажиров в час. Для сравнения, аэропорт Пулково за 2019 год обслужил 19,6 миллиона человек. При этом Левашово планирует принимать как внутренние, так и международные рейсы: в час 50 пассажиров смогут вылетать внутренними воздушными линиями, еще 50 – прилетать, аналогичная картина будет и на международных линиях.

На территории аэропорта появится корпус для обслуживающего персонала на 200 человек, а также административно-служебное здание предприятия «Газпром авиа» на 300 человек. На сегодня авиакомпания имеет в парке более 30 самолетов и свыше 100 вертолетов разных типов и модификаций. В собственности «Газпром авиа» – аэропорты Остафьево в Москве, Бованенково и Ямбург в ЯНАО. Будучи генеральным авиаперевозчиков «Газпрома», выполняет компания и коммерческие рейсы – пассажирские и грузовые, в том числе в Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию.

24 МИНУТЫ ДО ЛАХТЫ

2,7-километровую взлетно-посадочную полосу аэродрома реконструируют, рядом построят сеть рулежных дорожек и пассажирский перрон для двух Boeing 737-700 BBJ, двух Falkon 900 и двух вертолетов Ми-8. Оборудуют и места стоянки судов: в аэропорту смогут разместиться восемь Boeing, еще два места зарезервируют под Boeing, Як-42 или Ту-134, а оставшиеся три отведут вертолетам Ми-8.

Всего сектор гражданской авиации аэропорта включит 138 зданий и сооружений, еще 14 зданий займут службы и администрация. В Левашове соорудят два ангарных комплекса под самолеты и вертолеты, две стоянки для легковых авто, складской комплекс, гараж с авторемонтной мастерской и даже свой профилакторий для летного состава на 100 человек. Заживет аэропорт благодаря своим сетям очистных сооружений, электро-, водо- и газоснабжения, отопления и связи. А увенчает аэропорт памятник самолету Ту-134.

В аэропорту смогут приземляться и самолеты, и вертолеты Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту смогут приземляться и самолеты, и вертолетыФото: Олег ЗОЛОТО

Левашово располагается в 11 километрах от «Лахта Центра», штаб-квартиры «Газпрома». В районе развязки КАД с Парашютной улицей появится отдельная дорога к аэропортовому комплексу длиной в полтора километра, которая подключит его к городской уличной сети. Домчаться от Левашова до Лахты по кольцевой и Приморскому шоссе можно будет за 24 километра и четверть часа.

На период строительства аэропорта работы охватят 466 гектаров земли, в том числе 18 земельных участков. Граница строящегося аэропорта растянется на 46 километров, а сама стройплощадка – на 16 километров. В рамках работ планируют оформить права «Газпрома» на лесные участки на период строительства и получить разрешение на вырубку зелени. Разрешение на строительство предполагают получить с ноября этого года до конца 2022-го, разрешение на ввод в эксплуатацию – с октября 2022-го до 2023 года.

Смольный и Пулково появление нового аэропорта в черте Петербурга пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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