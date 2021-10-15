«Сильно ударили камнем по голове»: родные рассказали о тяжелом детстве мужчины, который приставал к 13-летней девочке в петербургском метро

Мужчину подозревают в совершении развратных действий без применения насилия ФОТО: принтскрин видео

Коллекция детской порнографии - это далеко не то, что ожидаешь увидеть в телефоне ведущего инженера, но именно такие снимки полиция обнаружила у 45-летнего Вячеслава из Петербурга. Залезли в телефон не случайно, мужчина задержан за то, что приставал к 13-летней девочке в вагоне метро.

ФОТО ЧУЖИХ ДЕТЕЙ В ТЕЛЕФОНЕ

Путь от одной станции до другой юной петербурженке в вечер понедельника показался очень долгим. Девочке ехала домой с тренировки, когда почувствовала, что в переполненном вагоне ее кто-то лапает.

- Отбившись от мужчины, девочка вышла из вагона на станции «Проспект Большевиков». Неизвестный мужчина вышел следом и перешел на платформу к поездам в противоположную сторону, - рассказал полиции отец ребенка.

Через десять дней этот «неизвестный мужчина» проснулся вполне известным, только слава то была не народная, а криминальная. Утром Вячеслава задержали по дороге на работу. Помогли найти злоумышленника камеры наблюдения. На них видно, как инженер заходит в вагон следом за юной красавицей. Во время досмотра история обрела новый поворот:

- В ходе досмотра на телефоне задержанного была обнаружена коллекция случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией, - рассказали в полиции.

Мужчина комплексовал из-за полученной в детстве травмы ФОТО: соцсети

«ЗАКОРЕНЕЛЫЙ ХОЛОСТЯК»

Только вот знакомые Вячеслава за ним таких увлечений не замечали.

- Он, конечно, человек своеобразный, пессимист по жизни, но ни разу не видел, чтобы Слава к кому-то приставал или хотя бы делал такие попытки, - рассказал «КП-Петербург» знакомый Вячеслава Алексей. - В крайнем случае, он достаточно хорошо зарабатывает, чтобы просто снять проститутку. Он же не бомжует.

При этом друзья отмечают, что не видели его в компании женщин, да и традиционных рассказов о любовных похождениях не слышали. По их версии, причиной отсутствия внимания от женщин были комплексы.

- У него нет жены и детей, можно сказать, закоренелый холостяк. У него какая-то травма, связанная со зрением. Он стеснялся этого, - вспоминает друг инженера Иван. - Глаза немного разные просто.

ДЕТСКАЯ ТРАВМА

Эту травму, породившую комплексы, Вячеслав получил еще в детстве. Об этом «КП-Петербург» рассказал двоюродный брат подозреваемого Евгений.

- Очень давно в детстве его мальчишка какой-то на улице ударил камнем по голове и попал в глаз. Так на всю жизнь глаза разными и остались, - вспоминает Евгений. - Мы с братом давно не общались. Раньше мы все в Казахстане жили, он потом переехал учиться в Томск, оттуда в Петербург. Так то парнишка умный всегда был, в технике разбирается.

В Казахстане у Вячеслава осталась пожилая мать, ей уже, по словам родственников, около 80 лет. Отца у мужчины никогда не было. С остальными родными Вячеслав связь не поддерживает, мешает расстояние.

Судя по социальным сетям, близких друзей у мужчины немного, в основном это просто коллеги. Ничего подозрительного на его страницах нет: только новости и очень много котиков. Но видимо, за безобидной лентой скрывается галерея с голыми подростками. Сейчас Вячеслав временно находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается, если его вину признают, то мужчине будет грозить лишение свободы от 3 до 8 лет.

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